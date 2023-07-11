Тото Вольфф: «Когда Гвардиола говорит о футболе, я словно слышу себя, говорящего о «Ф-1»

Теги Гран-при Великобритании Пеп Гвардиола Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Тото Вольфф рассказал о «невероятных параллелях» с футбольным тренером Пепом Гвардиолой.

Наставник «Манчестер Сити» посетил боксы «Мерседеса» на Гран-при Великобритании.

«Настрой и ценности абсолютно одинаковые. Когда Пеп говорит о своем футболе, я словно слышу себя, говорящего о «Формуле-1».

Параллели невероятные. Но он провел фантастический сезон, взял требл. Мы высоко установили планку с восемью [Кубками конструкторов подряд], и теперь надо подтягиваться.

Но в целом он просто невероятный человек – не только как тренер. Выдающийся парень», – сказал исполнительный директор и совладелец «Мерседеса» в интервью немецкому Sky.

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4 комментария

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MFORCE
Только Самохвалов Златан другого мнения )
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<~Inter~>
Высокого мнения о себя Тото
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madrilenos
а вот и прототип Ротенберга в ф1 ))
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Batt Monner
Хэмилтон - Роналду, Макс - Месси, Алонсо - Ибрагимович
0
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