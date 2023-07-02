Контракт на проведение Гран-при Австрии продлен до 2030 года

Теги трассы Формула-1 Гран-при Австрии Ред Булл Ринг Авто

Этап в Шпильберге останется в календаре «Формулы-1» как минимум до 2030 года.

Серия объявила о подписании нового соглашения на проведение Гран-при Австрии. Ранее контракт действовал до 2027-го.

Чемпионат приезжал в Шпильберг на «Эстеррайхринг» в 1970-1987 годах, затем на обновленный «A1 Ринг» в 1997-2003 годах. Впоследствии автодром реконструировали и переименовали в «Ред Булл Ринг», где этапы «Ф-1» проходят с сезона-2014.

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