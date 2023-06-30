Макс Ферстаппен о словах Хэмилтона про доминирование: «Мы не говорили об этом, когда он выигрывал свои титулы»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не согласился с рассуждениями Льюиса Хэмилтона о доминировании в «Ф-1».

По мнению Хэмилтона, нужно установить дату, после которой команды могут приступить к работе над машиной следующего года. Ферстаппену это предложение не понравилось.

«Мы не говорили об этом, когда он выигрывал свои титулы, так что не думаю, что есть смысл делать это сейчас. Так работает «Формула-1». Когда у тебя конкурентоспособная машина – это здорово. Но, конечно, в какой-то момент также нужно подумать о следующем годе.

Естественно, это нормально, что люди, находящиеся позади, говорят подобное. Но им также не следует забывать, как это выглядело, когда они побеждали, и комментировали ли другие подобное. Они бы высказывались иначе – но так устроена «Формула-1», – сказал Ферстаппен.

Льюис Хэмилтон о доминировании в «Ф-1»: «Подобное будет случаться снова и снова – не думаю, что нам нужно такое в спорте»

9 комментариев

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Фредерик Вассёр
Уже неважно что говорит Хэмилтон.
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Roman Roman
даже не знаю, что на это может ответить Льюис... 🤔
+5
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Dino Mariani
Вот же мерзкая (даже в слове почти марка присутствует) команда - каждый год пытается что-то эдакое выкинуть, а по итогу портит весь чемпионат. Нормально в прошлом году сражались фуры, нет, нас трясет, давайте всех поднимем, до этого к двигателям привязались, про шинные тесты по ходу сезона, после которых самовозили на другом уровне, вообще молчу, сейчас вот это вот.
+7
-2
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Анри Карлайл
Ответ Dino Mariani
Вот же мерзкая (даже в слове почти марка присутствует) команда - каждый год пытается что-то эдакое выкинуть, а по итогу портит весь чемпионат. Нормально в прошлом году сражались фуры, нет, нас трясет, давайте всех поднимем, до этого к двигателям привязались, про шинные тесты по ходу сезона, после которых самовозили на другом уровне, вообще молчу, сейчас вот это вот.
ты еще забыл про то что из-за них увеличили время пит-стопов..
+2
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sfairait
Ответ Dino Mariani
Вот же мерзкая (даже в слове почти марка присутствует) команда - каждый год пытается что-то эдакое выкинуть, а по итогу портит весь чемпионат. Нормально в прошлом году сражались фуры, нет, нас трясет, давайте всех поднимем, до этого к двигателям привязались, про шинные тесты по ходу сезона, после которых самовозили на другом уровне, вообще молчу, сейчас вот это вот.
Какие шинные тесты ?) Это те, которые предлагали всем, а ферры и быки отказались? И это после этих тестов кажется пирелли сменили состав после нытья Крисси и Феттель выиграл чемпионат. Вы про эти?)
ПРо феррари вообще смешно конечно) НОрмально ехали, это когда Сайнс изучал качество гравия в каждой гонке, или Леклер вылетал из-за ошибок? Или когда выбирали альтернативно-одаренную тактику на мостике?) Про двигатели тоже угар. Про расход масла больше всех орали феррари, а по итогу запрета они же и пострадали) Потом начитерили движок, который забанили с подачи быков, кстати)
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Dino Mariani
Ответ Анри Карлайл
ты еще забыл про то что из-за них увеличили время пит-стопов..
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