Макс Ферстаппен о словах Хэмилтона про доминирование: «Мы не говорили об этом, когда он выигрывал свои титулы»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не согласился с рассуждениями Льюиса Хэмилтона о доминировании в «Ф-1».
По мнению Хэмилтона, нужно установить дату, после которой команды могут приступить к работе над машиной следующего года. Ферстаппену это предложение не понравилось.
«Мы не говорили об этом, когда он выигрывал свои титулы, так что не думаю, что есть смысл делать это сейчас. Так работает «Формула-1». Когда у тебя конкурентоспособная машина – это здорово. Но, конечно, в какой-то момент также нужно подумать о следующем годе.
Естественно, это нормально, что люди, находящиеся позади, говорят подобное. Но им также не следует забывать, как это выглядело, когда они побеждали, и комментировали ли другие подобное. Они бы высказывались иначе – но так устроена «Формула-1», – сказал Ферстаппен.
Льюис Хэмилтон о доминировании в «Ф-1»: «Подобное будет случаться снова и снова – не думаю, что нам нужно такое в спорте»
ПРо феррари вообще смешно конечно) НОрмально ехали, это когда Сайнс изучал качество гравия в каждой гонке, или Леклер вылетал из-за ошибок? Или когда выбирали альтернативно-одаренную тактику на мостике?) Про двигатели тоже угар. Про расход масла больше всех орали феррари, а по итогу запрета они же и пострадали) Потом начитерили движок, который забанили с подачи быков, кстати)