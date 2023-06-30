Макс Ферстаппен о словах Хэмилтона про доминирование: «Мы не говорили об этом, когда он выигрывал свои титулы»

Пилот « » не согласился с рассуждениями о доминировании в «Ф-1».

По мнению Хэмилтона, нужно установить дату, после которой команды могут приступить к работе над машиной следующего года. Ферстаппену это предложение не понравилось.

«Мы не говорили об этом, когда он выигрывал свои титулы, так что не думаю, что есть смысл делать это сейчас. Так работает «Формула-1». Когда у тебя конкурентоспособная машина – это здорово. Но, конечно, в какой-то момент также нужно подумать о следующем годе.

Естественно, это нормально, что люди, находящиеся позади, говорят подобное. Но им также не следует забывать, как это выглядело, когда они побеждали, и комментировали ли другие подобное. Они бы высказывались иначе – но так устроена « », – сказал Ферстаппен.

Льюис Хэмилтон о доминировании в «Ф-1»: «Подобное будет случаться снова и снова – не думаю, что нам нужно такое в спорте»