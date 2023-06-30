Гельмут Марко о Пересе: «Трафик постоянно мешает. К тому же из кокпита гонщику сложно увидеть, заехал ты за линию или нет»

Советник «Ред Булл» подвел итоги квалификации к , высказавшись о возможных решениях проблемы с ограничениями границы трассы.

Многие пилоты остались недовольны огромным количеством случаев аннулирования быстрых кругов по ходу квалификации из-за нарушений границ трассы:

«Может быть, стоит сделать поребрики немного более высокими, что автоматически будет снижать скорость машины при заезде на них. А может нам стоит использовать подход «старой школы» – и просто положить там гравий».

Марко выступил в защиту Переса, который не сумел пробиться в третий сегмент:

«Трафик постоянно мешает гонщику. К тому же, в кокпите болида гонщика сидит настолько низко, что тебе очень сложно увидеть, заехал ты за белую линию или нет. Как бы то ни было, на «Ред Булл Ринге» готовы принять соответствующие меры.

С точки зрения темпа Перес был хорош. Будем надеяться, в квалификации к спринту он выступит лучше и потом успешно проведет сам спринт. Потому что стартовать с 15-й позиции в основной гонке ему в любом случае будет очень непросто.

Что до , то он проезжал свои круги с уверенностью и запасом, которого должно было хватить (для поула). В то время как рисковал заметно сильнее. Было хорошо видно, как жестко он атаковал в двух последних поворотах. И в этот раз у него получилось».

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