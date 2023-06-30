Кристиан Хорнер о Пересе: «Он ехал в одном темпе с Ферстаппеном – нужно было просто держаться в пределах трассы»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Гран-при Австрии Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвел итоги квалификации к Гран-при Австрии, отметив, что остался разочарован неудачей Серхио Переса.

«Сегодня у него был темп, была машина, с которой он легко мог бы оказаться на первом или втором ряду стартовой решетки. Он ехал в одном темпе с Максом – нужно было просто держаться в пределах трассы и не заезжать за белые линии.

Это произошло один раз, второй раз, третий раз инженер сказал: «Чеко, просто оставайся в пределах белых линий». Но закончилось все вот так. Просто очень досадно, что все так вышло, ведь Чеко мог быть там, мог справиться. То, что мы выиграли поул – это фантастика, но также присутствует чувство неполноценности», – рассказал Хорнер.

Ферстаппен мчится к великим рекордам «Формулы-1». Но так ли страшно доминирует «Ред Булл»?

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий