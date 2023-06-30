Кристиан Хорнер о Пересе: «Он ехал в одном темпе с Ферстаппеном – нужно было просто держаться в пределах трассы»

Руководитель «Ред Булл» подвел итоги квалификации к , отметив, что остался разочарован неудачей .

«Сегодня у него был темп, была машина, с которой он легко мог бы оказаться на первом или втором ряду стартовой решетки. Он ехал в одном темпе с – нужно было просто держаться в пределах трассы и не заезжать за белые линии.

Это произошло один раз, второй раз, третий раз инженер сказал: «Чеко, просто оставайся в пределах белых линий». Но закончилось все вот так. Просто очень досадно, что все так вышло, ведь Чеко мог быть там, мог справиться. То, что мы выиграли поул – это фантастика, но также присутствует чувство неполноценности», – рассказал Хорнер.

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