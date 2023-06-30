Кристиан Хорнер о Пересе: «Он ехал в одном темпе с Ферстаппеном – нужно было просто держаться в пределах трассы»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвел итоги квалификации к Гран-при Австрии, отметив, что остался разочарован неудачей Серхио Переса.
«Сегодня у него был темп, была машина, с которой он легко мог бы оказаться на первом или втором ряду стартовой решетки. Он ехал в одном темпе с Максом – нужно было просто держаться в пределах трассы и не заезжать за белые линии.
Это произошло один раз, второй раз, третий раз инженер сказал: «Чеко, просто оставайся в пределах белых линий». Но закончилось все вот так. Просто очень досадно, что все так вышло, ведь Чеко мог быть там, мог справиться. То, что мы выиграли поул – это фантастика, но также присутствует чувство неполноценности», – рассказал Хорнер.
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