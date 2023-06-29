Перес из-за плохого самочувствия пропустит общение с прессой перед Гран-при Австрии

Теги Ред Булл Формула-1 Гран-при Австрии Серхио Перес Ред Булл Ринг Здоровье Авто

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес не появится на трассе «Ред Булл Ринг» сегодня, 29 июня.

Решение связано с плохим самочувствием. Пилоты «Формулы-1» в четверг общаются с прессой перед Гран-при Австрии.

«Чеко сегодня не прибудет на автодром. Вчера ночью он почувствовал себя плохо и должен отдохнуть, чтобы в наилучшем состоянии подойти к гонке», – сообщила команда.

Главный секрет болида «Ред Булл» вывесили перед всей «Ф-1», но копий не будет. Эту фишку невозможно воспроизвести

2 комментария

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Agent Smith
Здоровья.
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golubovich
Поправляйся, Серхио!
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