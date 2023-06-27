Кристиан Хорнер: «Многие считают, что «Ред Булл» опозорится со своими моторами»

Кристиан Хорнер высказался об ожиданиях соперников от моторов «Ред Булл».

С 2026 года команда будет использовать свои силовые установки, которые будет создавать в сотрудничестве с « ». В данный момент « » поставляет двигатели «Ред Булл» и « ».

«Оценивают ли успехи «Ред Булл» по достоинству? Пока судить очень трудно. Необходимо оглянуться назад, чтобы увидеть все, чего ты достиг. Это момент неизбежно настанет.

Мы все еще новички, одна из самых молодых команд «Формулы-1». Но все могли наблюдать за тем, как растет команда. Лишь история покажет, как все продолжится, чего мы достигнем в итоге.

Впереди захватывающие главы – мы становимся производителем силовых установок. Пожалуй, многие считают, что мы опозоримся, выбрав такой путь. Но, поверьте, мы решительно настроены на успех», – сообщил руководитель «Ред Булл».

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