Кристиан Хорнер: «Многие считают, что «Ред Булл» опозорится со своими моторами»

Теги Хонда Кристиан Хорнер Ред Булл Альфа Таури Форд Формула-1 Авто

Кристиан Хорнер высказался об ожиданиях соперников от моторов «Ред Булл».

С 2026 года команда будет использовать свои силовые установки, которые будет создавать в сотрудничестве с «Фордом». В данный момент «Хонда» поставляет двигатели «Ред Булл» и «Альфа Таури».

«Оценивают ли успехи «Ред Булл» по достоинству? Пока судить очень трудно. Необходимо оглянуться назад, чтобы увидеть все, чего ты достиг. Это момент неизбежно настанет.

Мы все еще новички, одна из самых молодых команд «Формулы-1». Но все могли наблюдать за тем, как растет команда. Лишь история покажет, как все продолжится, чего мы достигнем в итоге.

Впереди захватывающие главы – мы становимся производителем силовых установок. Пожалуй, многие считают, что мы опозоримся, выбрав такой путь. Но, поверьте, мы решительно настроены на успех», – сообщил руководитель «Ред Булл».

Альянс «Астон Мартин» с «Хондой» – единственный путь к настоящей заводской команде «Ф-1» и повторение трека «Ред Булл»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий