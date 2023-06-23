Стефано Доменикали о возможности проведения ночного Гран-при Австралии: «С точки зрения телетрансляций и показа в Европе такой переход бы точно не навредил»

Теги Гран-при Австралии Стефано Доменикали Формула-1 Авто

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали поделился мнением о возможности проведения Гран-при Австралии в ночное время.

Данный переход, как считается, может помочь с рейтингами телетрансляций в Европе. Организаторы Гран-при Австралии уже заявляли, что готовы обдумать данные изменнеия.

«Когда мы приезжали на Гран-при Австралии в этом году, многие там думали, что это и правда возможно.

Как мне кажется, с точки зрения телетрансляций и показа Гран-при в Европе, такой переход бы точно не навредил. Но, с другой стороны, как мне кажется, в этом случае мы лишимся возможности видеть голубое небо над Мельбурном и «Альберт-Парком», – рассказал Доменикали.

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