Льюис Хэмилтон: «Мерседесу» нужно сосредоточиться на сезоне-2024 – думаю, «Ред Булл» работает над новой машиной»

Теги Гран-при Канады Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Льюис Хэмилтон считает, что «Мерседесу» пора готовиться к сезону-2024.

На Гран-при Канады британец финишировал третьим, уступив гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену и пилоту «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Отличный уик-энд. То, что мы сражаемся с Фернандо на «Астоне», стартуем со второго ряда – замечательно. Два подиума подряд – фантастический результат. Кроме этого, мы ехали на четвертом месте в Монако, так что, безусловно, приближаемся. И до конца года будет идти гонка обновлений.

Думаю, команда Макса уже работает над машиной на следующий сезон, так что нужно немного отвлечься и сосредоточиться на следующем годе. Но я рад оказаться [на подиуме]», – сообщил семикратный чемпион «Формулы-1».

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6 комментариев

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Рулон*Обоев
Ответ Орбит Орбит
вот только опять большой пакет в Сильверстоун привезут. у Мерса видимо дофига денег. не превышают ли они бюджет. Астон вон кое как первое обновление сделал, а эти гонку назад полностью машину переделали, а теперь опять хотят большие обновы привести. подозрительно очень
Издеваешься?
То, что РБ с признанным нарушением лимита сделало космовоз - это все уже проглотили.
А теперь, тех, кто пытается хоть как-то спасти сезон, нужно подозревать что мол "слишком много обновлений"?
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Рулон*Обоев
Ответ Орбит Орбит
мне не посчитать сколько раз Мерседес нарушал правила и манипулировал ФИА в своих интересах. РБ по тихому читерили всю жизнь, а эти прям грязные. есть основания их подозревать, кто кто, но Вольф совсем не пушок
Видимо, я сейчас переписываюсь, как минимум, с делегатом FIA?
Или с самим Доминикалли?
Я бы тоже хотел получить такой инсайд и материалы на Мерс.
Поделитесь пожалуйста...
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Scorpio
и так до 26 )
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Орбит Орбит
вот только опять большой пакет в Сильверстоун привезут. у Мерса видимо дофига денег. не превышают ли они бюджет. Астон вон кое как первое обновление сделал, а эти гонку назад полностью машину переделали, а теперь опять хотят большие обновы привести. подозрительно очень
0
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