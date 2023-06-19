Льюис Хэмилтон: «Мерседесу» нужно сосредоточиться на сезоне-2024 – думаю, «Ред Булл» работает над новой машиной»
Льюис Хэмилтон считает, что «Мерседесу» пора готовиться к сезону-2024.
На Гран-при Канады британец финишировал третьим, уступив гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену и пилоту «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.
«Отличный уик-энд. То, что мы сражаемся с Фернандо на «Астоне», стартуем со второго ряда – замечательно. Два подиума подряд – фантастический результат. Кроме этого, мы ехали на четвертом месте в Монако, так что, безусловно, приближаемся. И до конца года будет идти гонка обновлений.
Думаю, команда Макса уже работает над машиной на следующий сезон, так что нужно немного отвлечься и сосредоточиться на следующем годе. Но я рад оказаться [на подиуме]», – сообщил семикратный чемпион «Формулы-1».
Алонсо грозил «сокрушить «Мерседес» с новым «Астон Мартин». Ему улучшили полмашины – сработало?
Хэмилтон обставил Алонсо на старте и подначивает: «Сдает в реакции». Моментальный ответ – «До следующей гонки!»
То, что РБ с признанным нарушением лимита сделало космовоз - это все уже проглотили.
А теперь, тех, кто пытается хоть как-то спасти сезон, нужно подозревать что мол "слишком много обновлений"?
Или с самим Доминикалли?
Я бы тоже хотел получить такой инсайд и материалы на Мерс.
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