Льюис Хэмилтон: «Мерседесу» нужно сосредоточиться на сезоне-2024 – думаю, «Ред Булл» работает над новой машиной»

Льюис Хэмилтон считает, что «Мерседесу» пора готовиться к сезону-2024.

На Гран-при Канады британец финишировал третьим, уступив гонщику « » и пилоту «Астон Мартин» .

«Отличный уик-энд. То, что мы сражаемся с Фернандо на «Астоне», стартуем со второго ряда – замечательно. Два подиума подряд – фантастический результат. Кроме этого, мы ехали на четвертом месте в Монако, так что, безусловно, приближаемся. И до конца года будет идти гонка обновлений.

Думаю, команда Макса уже работает над машиной на следующий сезон, так что нужно немного отвлечься и сосредоточиться на следующем годе. Но я рад оказаться [на подиуме]», – сообщил семикратный чемпион «Формулы-1».

Алонсо грозил «сокрушить «Мерседес» с новым «Астон Мартин». Ему улучшили полмашины – сработало?

Хэмилтон обставил Алонсо на старте и подначивает: «Сдает в реакции». Моментальный ответ – «До следующей гонки!»