Джеймс Эллисон о том, как снизить вес болидов «Ф-1»: «Нужно превратить это в проблему команд»

Технический директор « » поделился мнением насчет того, как решить проблему с весом болидов.

Сейчас минимальный вес болида «Ф-1» составляет 798 кг – это самый большой показатель за всю историю чемпионата. По словам руководителя серии , в 2026 году вес болидов постараются уменьшить.

Тем не менее многие относятся к этому заявлению скептически, поскольку в 2026-м «Ф-1» также планирует ввести новые батареи, которые будут тяжелее нынешних. Кроме того, значительную часть веса нынешних болидов составляют система безопасности и гибридные компоненты, от которых вряд ли откажутся. В связи с этим Эллисон предложил альтернативный вариант:

«Я полностью согласен со Стефано. Он не единственный, кто считает, что эта неумолимая тенденция увеличения веса должна быть остановлена – и затем все должно пойти наоборот, потому что из года в год болиды становятся тяжелее.

Заставить вес пойти в другом направлении не так уж просто, но еще сложнее придумать технические правила, которые сделают машины значительно легче.

Способ сделать их легче, по-моему, – это снизить ограничение веса и превратить это в нашу проблему. Если болиды превышают лимит, то это вынуждает нас принимать некоторые весьма сложные решения касательно того, что мы разместим в машине, а что нет.

Не все согласятся с этой точкой зрения. Но это, как я думаю, самый гарантированный способ снизить вес болида», – рассказал Эллисон.

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