Юки Цунода: «В Барселоне мы немного изменили подход к работе с тормозами и сделали шаг вперед»

Пилот « » рассказал, что одной из главных проблем команды в нынешнем сезоне является плохая работа тормозов.

При этом на последнем этапе в Барселоне, по словам Цуноде, команда смогла добиться прогресса за счет более агрессивных настроек.

«Такие проблемы с тормозами, вероятно, возникали у нас еще в прошлом году. Хотя чаще это случалось с Пьером Гасли, чем со мной. Но в этом сезоне проблемы возникают у меня все чаще.

Я буквально не чувствую никакой эффективности в самом торможении. Тормоза просто не прогреваются, не работают достаточно эффективно. И в дождевых условиях ты не можешь атаковать так сильно, как тебе хочется. Из-за этого начинают остывать шины и ситуация в целом становится все хуже и хуже.

В Монако у меня были проблемы, начиная с первой же практики, что также повлияло на мое выступление в квалификации.

В Барселоне мы немного изменили подход к работе с тормозами, стали действовать немного агрессивнее, чтобы добиться нужной температуры, и на этот раз нам в некоторой степени добиться управляемости работой тормозов. Так что да, в сравнении с этапом в Монако в Барселоне мы работали заметно эффективнее. Я доволен тем, что мы сделали шаг вперед», – рассказал Цунода.

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