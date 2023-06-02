Фелипе Другович: «Думаю, Строллу нужно смотреть на Алонсо как на кого-то, кто откроет тебе глаза»

Резервист «Астон Мартин» считает, что стоит искать плюсы в отставании от своего напарника .

«Думаю, на это нужно смотреть с позитивной стороны, как на кого-то, кто откроет тебе глаза. Быть может, ты думаешь, что выкладываешься на максимум, но на самом деле ты можешь гораздо больше.

Я общался с Алонсо в Бахрейне [на тестах], и для меня это была отличная возможность многому научиться. Он был удивительным – не только в плане пилотажа. Думаю, возможно, пилотаж – это последнее, чему ты можешь научиться [у Фернандо].

Я пилотировал в первое утро и, очевидно, я мог ехать лучше. Он [Алонсо] дал мне фидбэк, и затем я ездил в начале последнего дня и был намного лучше – я понял, насколько хороший фидбэк ты получаешь от него», – поделился Другович.

Успех «Астон Мартин» в «Ф-1» теперь тормозит второй пилот – сын владельца-миллиардера. Отец высадит его ради прорыва?

