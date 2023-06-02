Фелипе Другович: «Думаю, Строллу нужно смотреть на Алонсо как на кого-то, кто откроет тебе глаза»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Фелипе Другович Авто

Резервист «Астон Мартин» Фелипе Другович считает, что Лансу Строллу стоит искать плюсы в отставании от своего напарника Фернандо Алонсо.   

«Думаю, на это нужно смотреть с позитивной стороны, как на кого-то, кто откроет тебе глаза. Быть может, ты думаешь, что выкладываешься на максимум, но на самом деле ты можешь гораздо больше.

Я общался с Алонсо в Бахрейне [на тестах], и для меня это была отличная возможность многому научиться. Он был удивительным – не только в плане пилотажа. Думаю, возможно, пилотаж – это последнее, чему ты можешь научиться [у Фернандо].

Я пилотировал в первое утро и, очевидно, я мог ехать лучше. Он [Алонсо] дал мне фидбэк, и затем я ездил в начале последнего дня и был намного лучше – я понял, насколько хороший фидбэк ты получаешь от него», – поделился Другович.

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3 комментария

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Paninaro
А катался бы Стролл первым пилотом в РБ вместе с Пересом, все бы пели оды - какой талантливый молодой человек, какой быстрый, какие фантастические круги проезжает. Какой потрясающий канадский талант!)

Ну и Хорнер с Марко что-нибудь про выход на новый уровень в каждом повороте.)
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Vano32rus
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Флэшбеки Алонсо
Ответ Vano32rus
Следующая новость: Друговича уволили
Другович 7 спонсорских миллионов занес, так что это вряд ли:)
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