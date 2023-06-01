Макс Ферстаппен: «Кажется, что мы и правда можем выиграть все гонки в сезоне – но это крайне маловероятно»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о шансах команды выиграть все гонки в нынешнем сезоне.

В истории «Формулы-1» еще не было случая, чтобы одна команда выиграла все Гран-при за год. Ближе всего к данному достижению удалось подобраться «Макларену» в 1988 году – тогда команда выиграла 15 из 16 гонок.

«В данный момент все действительно может выглядеть так, будто мы сможем выиграть все гонки в сезоне. Но это крайне маловероятно. Всегда есть непредвиденные обстоятельства, что-то может пойти не так, бывают сходы и так далее. Мы неизбежно еще будем попадать на трассы, где наша машина будет работать не оптимальным образом или что-то такое, тебе может не повезти в квалификации, ты можешь сам допустить ошибку.

Что касается доминирования «Ред Булл», то такие вещи всегда случались в «Формуле-1», в этом нет ничего нового. И чем дольше технический регламент будет оставаться неизменным, чем меньше будут отрывы между командами.

В целом у вас может быть один-два года, которые будут выделяться – когда борьбу за победу будут вести две, а то и три команды. Но в целом, если оглянуться в прошлое – в 1980-е, 90-е, 2000-е, начало 2010-х и вплоть до 2020 года, мы почти всегда наблюдали доминирование одной команды над остальными», – рассказал Ферстаппен.

Алонсо правда упустил победу в Монако. Он и команда отрицают, но по данным гонки все-таки видно

1 комментарий

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& Co1366
А может и получится в этот раз! Тогда в 1988г. за Макларен выступали легендарные Ален Прост & Аиртон Сенна!🏁
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