Тимо Глок: «Алонсо действительно может стать серьезным соперником для Ферстаппена»

Теги Гран-при Монако Фернандо Алонсо Ред Булл Тимо Глок Формула-1 Серхио Перес Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Тимо Глок подвел итоги Гран-при Монако и поделился мнением о текущем положении в чемпионате.

«Одержав уже 39-ю победу в составе «Ред Булл», Макс Ферстаппен сейчас чувствует, что предела для него нет. Он сейчас является эталоном – на всех трассах, в любых условиях.

Серхио Перес, в свою очередь, не должен позволять себе допускать такие ошибки, если он хочет бороться с Ферстаппеном за чемпионский титул. К тому же, Перес не может больше так ошибаться, учитывая наличие рядом Фернандо Алонсо – который постоянно здесь, постоянно на подиуме, и постепенно начинает оказывать давление на Ферстаппена.

Алонсо действительно может стать серьезным соперником для Ферстаппена. Так что нас, возможно, ждет еще одно увлекательное соперничество. Безусловно, у Ферстаппена и Алонсо тоже еще будут неудачные уик-энды, и Пересу нужно будет этим воспользоваться», – рассказал Глок.

Что случилось на Гран-при Монако: даже дождь не помешал Ферстаппену, Алонсо не смог обхитрить «Ред Булл»

5 комментариев

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Великий Алонсо
Какое давление...между АМ и РБ как минимум 0.5 сек с круга в гонке, Алонсо конечно Великий и самый лучший, но он не Бог, у него нет волшебной палочки, чтобы дополнительные 50 л.с появились и 20 км/ч на прямых
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Batt Monner
Сам Алонсо признавался, что Макс ездит лучше него и других пилотов Ф1. О чем разговор блин. Великая Алонсо, слушайте вашего кумира хоть
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Ононаоно
Такое ощущение, что им платят, чтобы создавать иллюзию интриги. С таким самовозом как у РБ, Алонсо не обойдет даже Переса.
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