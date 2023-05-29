Тимо Глок: «Алонсо действительно может стать серьезным соперником для Ферстаппена»

Бывший пилот «Формулы-1» подвел итоги Гран-при Монако и поделился мнением о текущем положении в чемпионате.

«Одержав уже 39-ю победу в составе «Ред Булл», сейчас чувствует, что предела для него нет. Он сейчас является эталоном – на всех трассах, в любых условиях.

, в свою очередь, не должен позволять себе допускать такие ошибки, если он хочет бороться с Ферстаппеном за чемпионский титул. К тому же, Перес не может больше так ошибаться, учитывая наличие рядом – который постоянно здесь, постоянно на подиуме, и постепенно начинает оказывать давление на Ферстаппена.

Алонсо действительно может стать серьезным соперником для Ферстаппена. Так что нас, возможно, ждет еще одно увлекательное соперничество. Безусловно, у Ферстаппена и Алонсо тоже еще будут неудачные уик-энды, и Пересу нужно будет этим воспользоваться», – рассказал Глок.

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