Тимо Глок: «Алонсо действительно может стать серьезным соперником для Ферстаппена»
Бывший пилот «Формулы-1» Тимо Глок подвел итоги Гран-при Монако и поделился мнением о текущем положении в чемпионате.
«Одержав уже 39-ю победу в составе «Ред Булл», Макс Ферстаппен сейчас чувствует, что предела для него нет. Он сейчас является эталоном – на всех трассах, в любых условиях.
Серхио Перес, в свою очередь, не должен позволять себе допускать такие ошибки, если он хочет бороться с Ферстаппеном за чемпионский титул. К тому же, Перес не может больше так ошибаться, учитывая наличие рядом Фернандо Алонсо – который постоянно здесь, постоянно на подиуме, и постепенно начинает оказывать давление на Ферстаппена.
Алонсо действительно может стать серьезным соперником для Ферстаппена. Так что нас, возможно, ждет еще одно увлекательное соперничество. Безусловно, у Ферстаппена и Алонсо тоже еще будут неудачные уик-энды, и Пересу нужно будет этим воспользоваться», – рассказал Глок.
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