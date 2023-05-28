Экс-пилот «Ф-1» Мери дебютирует в «Формуле E»

Испанский гонщик присоединится к «Махиндре» в « ».

Этапы в индонезийской Джакарте (3 и 4 июня) станут для бывшего пилота «Формулы-1» дебютными в электроформуле. 32-летний Мери заменит и станет напарником Лукаса де . Команда подтвердила, что договор с Роулэндом расторгнут по взаимному согласию – предполагается, что британец разочарован неконкурентоспособностью «Махиндры», занимающей предпоследнее место в зачете команд.

Ранее Роберто принял участие в тестах новичков «Формулы E».

Мери выступал в «Ф-1» в 2015 году за «Марусю».

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