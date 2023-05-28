Экс-пилот «Ф-1» Мери дебютирует в «Формуле E»
Испанский гонщик Роберто Мери присоединится к «Махиндре» в «Формуле E».
Этапы в индонезийской Джакарте (3 и 4 июня) станут для бывшего пилота «Формулы-1» дебютными в электроформуле. 32-летний Мери заменит Оливера Роулэнда и станет напарником Лукаса де Грасси. Команда подтвердила, что договор с Роулэндом расторгнут по взаимному согласию – предполагается, что британец разочарован неконкурентоспособностью «Махиндры», занимающей предпоследнее место в зачете команд.
Ранее Роберто принял участие в тестах новичков «Формулы E».
Мери выступал в «Ф-1» в 2015 году за «Марусю».
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