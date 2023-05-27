Ник де Врис: «Я доволен. Ведь 12-е место в квалификации – это мой лучший результат на данный момент»

Пилот « » Ник де Врис подвел итоги квалификации к , отметив, что остался доволен своим выступлением.

«Я очень доволен. Пока я довольно солидно провожу этот уик-энд. Конечно, всегда хочется большего, но мне кажется, что мы отлично провели квалификацию. Ведь 12-е место в квалификации – это мой лучший результат на данный момент.

Завтра я постараюсь провести хорошую гонку, а там посмотрим, что из этого получится. Очень важно, чтобы мы были заняты именно своей гонкой. Сосредоточиться на себе и не пытаться создавать себе шансы, а просто ждать представившихся возможностей», – рассказал де .

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