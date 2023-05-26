Льюис Хэмилтон об обновлениях: «У «Мерседеса» появилась путеводная звезда»

Льюис Хэмилтон воодушевлен новым болидом «Мерседеса».

Перед Гран-при Монако команда отказалась от концепции с «нулевыми» понтонами и привезла корпус более традиционной формы.

«На такой трассе будет трудно оценить обновления. Но, надеюсь, они позволят оказаться чуть ближе. Не думаю, что мы обязательно будем претендовать на победу, но, надеюсь, навяжем борьбу.

В прошлом году мы в какой-то степени были потеряны и не знали, как решить проблемы. Теперь чувствуется, что у команды появилась путеводная звезда, мы точно знаем, что нужно делать, и трудимся.

Команда провела невероятный объем работы, и я очень и очень благодарен за старания. Не терпится сесть в машину и почувствовать изменения. Надеюсь, мы на верном пути – попробуем догнать ребят впереди», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1».

«Мерседес» изменил революционному болиду – взял форму у середняка. Теперь Хэмилтон наконец поедет?

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