Сайнс опроверг возможность пропуска Гран-при Монако из-за травмы: «Со мной все в порядке, я полностью готов»

Теги Гран-при Монако Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс опроверг информацию о том, что может пропустить Гран-при Монако.

Сайнс получил травму в благотворительном футбольном матче, который традиционно проводится в Монте-Карло на неделе перед Гран-при. Во втором тайме Сайнс был вынужден досрочно покинуть поле после того, как травмировал бедро в одном из столкновений.

После игры в прессе начали появляться предположения, что травма может сказаться на выступлениях Сайнса в Монако.

Однако сам испанец развеял все опасения, обратившись к болельщикам в соцсетях:

«Всем привет. Просто хотел дать всем знать, что со мной все в порядке и я полностью готов к Гран-при Монако.

Произошедшее вчера было просто обычным контактом во время традиционного благотворительного футбольного матча. Никакой травмы я не получил. Как и всегда, я с удовольствием поиграл в футбол, а теперь готовлюсь к предстоящему гоночному уик-энду».

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2 комментария

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Елена П.
А как сыграли? Кто выиграл?
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Иван Алейников
Ответ Елена П.
А как сыграли? Кто выиграл?
Победила дружба!
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