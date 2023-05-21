Индикар. Розенквист выиграл первую квалификацию к гонке «500 миль Индианаполиса»

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Пилот «Эрроу Макларена» Феликс Розенквист выиграл первую квалификацию к гонке «500 миль Индианаполиса». Второй результат показал напарник Розенквиста по команде Александр Росси.

Целью первой квалификации является попадание в топ-12, которые на следующий день, в воскресенье, продолжат борьбу, а попавшие в топ-6 разыграют поул.

В топ-12, помимо Розенквиста и Росси, также попали: Алекс Палоу, Ринус ван Калмтаут, Скотт Диксон, Тони Канаан, Такума Сато, Патрисио О’Уорд, Сантино Ферруччи, Маркус Эрикссон, Бенджамин Педерсен и Уилл Пауэр.

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1 комментарий

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radio_weiss
Давай, Сантино, пора брать кубок Борг-Уорнера
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