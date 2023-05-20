Эдди Джордан: «Я предложил Сенне 50 процентов «Джордана», переговоры зашли очень далеко»

Айртон Сенна мог стать пилотом и совладельцем «Джордана».

Основатель команды «Формулы-1» рассказал, что вел переговоры с трехкратным чемпионом мира. Обсуждения прервала гибель легендарного бразильца на Гран-при Сан-Марино-1994.

«Он разочаровался в « ». Это случилось перед переходом в « », он не был счастлив. Верьте или нет, я предложил ему бесплатно 50 процентов команды. Он должен был пилотировать «Джордан», но также быть владельцем. Я считал, что с Сенной ценность команды возрастет более чем вдвое.

Другими словами, я терял половину, но считал, что это очень классный ход. Во-первых, такой парень как Сенна будет выступать в моей машине, узнаваемость команды увеличится, спонсорская поддержка возрастет многократно.

Мне всегда нравился Айртон, и это должно было случиться, но он внезапно погиб. Не говорю, что он точно пошел бы на это, но переговоры по поводу его требований зашли очень далеко. Он хотел, чтобы у него была команда, и я предоставил ему такую возможность», – поделился воспоминаниями Джордан в подкасте Formula for Success.

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