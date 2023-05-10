Джордж Расселл о преимуществе «Ред Булл»: «Всем хочется видеть конкуренцию – такую, как в борьбе между «Феррари» и «Астон Мартин»

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Джордж Расселл Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о шансах команды выиграть Гран-при в нынешнем сезоне.

В прошлом году «Мерседес» рисковал впервые с 2011 года провести сезон без побед в Гран-при, но в итоге Расселлу удалось победить на Гран-при Бразилии.

Однако в этом сезоне разрыв между «Мерседесом» и лидирующим «Ред Булл», как многим кажется со стороны, лишь вырос:

«Я уверен, что мы добьемся прогресса. Конечно, всем хочется видеть в чемпионате конкуренцию. И сейчас мы видим такую конкуренцию в борьбе между «Феррари» и «Астон Мартин», в каждой гонке мы видим невероятно плотную борьбу в квалификации, в которой тоже участвуем.

По гоночному темпу команды тоже очень близки. И если бы эта борьба велась за победу, мы бы сейчас наблюдали, вероятно, за одним из самых захватывающих сезонов в «Формуле-1» за очень, очень долгое время.

Как я уже говорил, досадно лишь то, что две машины оторвались от остальных и находятся так далеко впереди. Но можно забыть о них и следить за сражением за третье место. Хотя я понимаю, что сделать это сложно».

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6 комментариев

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Alex Sin
Ответ ffmp
В каком месте он обвинял лично РБ? Буквально в каждом подобном интервью он хвалит инженеров РБ что построили космовоз. Винить тут нужно только ФИА с их новым регламентом, когда в 21-м была равная борьба, но они решили сменить все с одного космовоза на другой.
Для того, что бы в 21 была равная борьба, РБ 7 лет глотали пыль. Так вот пусть теперича в Мерсе поглотают и поплачут.
+10
-3
+7
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All Hayg
Лучше забудь , только перестань тошнить каждый день , дело надо делать , а не болтать , построили чудо - юдо , а теперь РБ во всём виноват , что у них машина не едет , клоуны какие то .................
+6
-3
+3
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индийский огурчик
этоо сезон напоминает 2004, шуми и барик уехали ото всех, баттон как алонсо на третьем месте постояннл и очень плотная борьба между баром рено уильмсом, маклареном
+2
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+2
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RusSt
А там есть борьба? Просто Стролл создает интригу искусственно не добирая очки
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Совесть Черданцева
Ответ RusSt
А там есть борьба? Просто Стролл создает интригу искусственно не добирая очки
Ему машину 2022 года случайно подсунули
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