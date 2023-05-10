Джордж Расселл о преимуществе «Ред Булл»: «Всем хочется видеть конкуренцию – такую, как в борьбе между «Феррари» и «Астон Мартин»

Пилот « » поделился мнением о шансах команды выиграть Гран-при в нынешнем сезоне.

В прошлом году «Мерседес» рисковал впервые с 2011 года провести сезон без побед в Гран-при, но в итоге Расселлу удалось победить на Гран-при Бразилии.

Однако в этом сезоне разрыв между «Мерседесом» и лидирующим « », как многим кажется со стороны, лишь вырос:

«Я уверен, что мы добьемся прогресса. Конечно, всем хочется видеть в чемпионате конкуренцию. И сейчас мы видим такую конкуренцию в борьбе между « » и « », в каждой гонке мы видим невероятно плотную борьбу в квалификации, в которой тоже участвуем.

По гоночному темпу команды тоже очень близки. И если бы эта борьба велась за победу, мы бы сейчас наблюдали, вероятно, за одним из самых захватывающих сезонов в «Формуле-1» за очень, очень долгое время.

Как я уже говорил, досадно лишь то, что две машины оторвались от остальных и находятся так далеко впереди. Но можно забыть о них и следить за сражением за третье место. Хотя я понимаю, что сделать это сложно».

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