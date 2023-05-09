Ральф Шумахер: «Гонка обновлений может дать шанс соперникам «Ред Булл», особенно «Мерседесу» с абсолютной новой концепцией»

Теги Фернандо Алонсо Ред Булл Ральф Шумахер Формула-1 Мерседес Астон Мартин Гран-при Майами Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Ральф Шумахер не исключает, что у «Ред Булл» появится конкурент в 2023 году.

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» рассчитывает, что источником интриги может стать гонка обновлений, которая фактически стартует с началом европейского сезона в Имоле. Ожидается, что многие команды существенно доработают болиды к Гран-при Эмилии-Романьи. В то же время «Ред Булл» может пользоваться аэродинамическими инструментами меньше соперников как действующий обладатель Кубка конструкторов и нарушитель потолка расходов в 2021 году.

«[На Гран-при Майами] Фернандо Алонсо финишировал третьим в «Астон Мартин» в четвертый раз. Но я считаю, что «Астон Мартин» все еще слишком далек от того, чтобы соревноваться с «Ред Булл» на равных. К тому же они не готовы к такой задаче с организационной точки зрения. Нужно время.

Станет ли какая-либо команда угрозой для «Ред Булл» в этом сезоне, увидим в Европе с внедрением обновлений. Всегда есть надежда, что «Ред Булл» не извлечет максимум из своего болида. Может, это даст шанс кому-то еще.

Особенно «Мерседес» может стать силой, с которой придется считаться после обновлений, а в других командах я не столь уверен. «Мерседес» едет в Европу с абсолютной новой концепцией. Я ожидаю существенного улучшения, иначе у команды возникнут серьезные проблемы.

В таком случае дело было бы не только в концепции, но и во внутренних трудностях – неверной постановке целей, неправильных стандартах работы. Но, учитывая опыт «Мерседеса», я такого не жду», – сообщил Шумахер в своей колонке.

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2 комментария

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Lestyv
Какой-то бред, ведь новая концепция - это в любом случае потерянный год, Ред Булл с прошлого года гоняется с этой концепцией, а сейчас Мерседес на ходу за пару недель поменяет свою - и сразу станет конкурировать? Мне кажется, это немного не так работает
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Schiaff1no
Ответ Lestyv
Какой-то бред, ведь новая концепция - это в любом случае потерянный год, Ред Булл с прошлого года гоняется с этой концепцией, а сейчас Мерседес на ходу за пару недель поменяет свою - и сразу станет конкурировать? Мне кажется, это немного не так работает
Он на Мика намекает
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