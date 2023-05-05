Льюис Хэмилтон о своем бывшем физиотерапевте Каллен: «Мы не собираемся пропадать из жизней друг друга. Быть может, вместе поднимемся на Эверест»

Пилот « » рассказал, как обстоят дела в его окружении после ухода физиотерапевта Анджелы Каллен.

Каллен покинула команду Хэмилтона ранее в этом сезоне. Сейчас ее работу выполняют два физиотерапевта. Тем не менее Льюис поддерживает отношения с Анджелой.

«У меня теперь все немного по-другому. Работа [Анджелы] распределена между двумя людьми. Остальная часть моей команды все та же. Анж и я как раз разговаривали на днях, мы поддерживаем контакт.

Мы не собираемся пропадать из жизней друг друга, всегда предвкушая следующее веселое приключение, будь то прыжки с парашютом или совместное восхождение на Эверест, быть может, – кто знает. Мы просто продолжаем поддерживать друг друга на наших жизненных путях.

Моя нынешняя команда великолепна. Один из ребят – Стив-О – он со мной, начиная с первой гонки за «Макларен», он последовал за мной сюда [в «Мерседес»], когда я перешел из «Макларена», в качестве ответственного за коробку передач. Затем он выполнял разную работу. А сейчас он помогает мне.

Я усердно тренируюсь – в этом мне помогает Кайли. А еще у меня также есть Санти, есть Пенни. У меня отличная поддержка», – поделился Хэмилтон.

Также Льюис рассказал, как изменился его подход к подготовке к гонкам:

«Сейчас я восстанавливаюсь лучше [после гоночных уик-эндов], потому что я стал больше фокусироваться на этом, чем раньше.

Когда мне было 22, я не уделял особо внимание восстановлению. Я даже ничего о нем не знал. Я просто возвращался домой, возможно, заказывал пиццу, не зная даже, что мне нужно было делать на следующий день.

Рядом со мной не было специалистов, которые смогли бы меня направить. Был физиотерапевт, но мы не особо много что делали. Вместе немного тренировались, плавали, но в остальном я не вдавался в детали: как я хочу есть, как восполнять запасы жидкости, растяжка – во все вот эти вещи.

Тогда я ничем этим не занимался. Но я не знаю, были ли в те дни пилоты в такой же форме, как мы сейчас. Наверное, они сильнее уставали, потому что мы тренируемся намного больше, чем они тогда».

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