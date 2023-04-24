В Сильверстоуне убрали гравийную ловушку в первом повороте после аварии Чжоу в 2022-м

Автодром « » отреагировал на серьезную аварию, случившуюся в 2022 году.

На старте пилот « » улетел в барьеры после столкновения с гонщиком « » Джорджем Расселлом. Китайскому спортсмену повезло избежать травм. ФИА ужесточила требования к дуге безопасности.

Пространство у первого поворота подверглось изменениям: гравийную ловушку убрали, а асфальтовую зону вылета расширили.

«Мы проделали большую работу этой зимой. Теперь впереди большая полоса асфальта, а не гравий. Это нужно для того, чтобы машины не закапывались. Вот в чем была главная проблема», – сообщил управляющий директор автодрома Стюарт Прингл.

Эта новая авария в «Ф-1» еще страшнее, чем кажется: вообще-то проверенная годами система защиты сломалась

«Не знаю, как выжил. Отпустил руль и ждал мощный удар». Он вышел на старт в «Ф-1» через 5 дней после крупнейшей аварии года