Шарль Леклер: «Я пытаюсь сочинять песни – для себя, но это может измениться»

Теги Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Шарль Леклер рассказал, что сочиняет песни в свободное время.

Пилот «Феррари» сообщил о своем увлечении, отвечая на вопрос от «Формулы-1», записывал ли он когда-либо песню.

«Я этим занимаюсь сейчас. Я не собираюсь публиковать – просто занимаюсь этим для себя, пытаюсь сочинять песни. Но я только начал», – заявил монегаск.

Общаясь с одним из пользователей в соцсетях, Леклер допустил, что откроет свои творения миру:

«Это может измениться».

Леклер теперь музыкант: представил собственную композицию на пианино. Вдохновлялся темой из «Интерстеллара»

Льюис Хэмилтон затизерил десяток песен собственного сочинения. В одной даже поиронизировал над уходом из «Макларена»

1 комментарий

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Minuvert
Реквием по титулу с Феррари
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