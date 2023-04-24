Шарль Леклер: «Я пытаюсь сочинять песни – для себя, но это может измениться»
Шарль Леклер рассказал, что сочиняет песни в свободное время.
Пилот «Феррари» сообщил о своем увлечении, отвечая на вопрос от «Формулы-1», записывал ли он когда-либо песню.
«Я этим занимаюсь сейчас. Я не собираюсь публиковать – просто занимаюсь этим для себя, пытаюсь сочинять песни. Но я только начал», – заявил монегаск.
Общаясь с одним из пользователей в соцсетях, Леклер допустил, что откроет свои творения миру:
«Это может измениться».
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