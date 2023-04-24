Шарль Леклер: «Я пытаюсь сочинять песни – для себя, но это может измениться»

рассказал, что сочиняет песни в свободное время.

Пилот « » сообщил о своем увлечении, отвечая на вопрос от «Формулы-1», записывал ли он когда-либо песню.

«Я этим занимаюсь сейчас. Я не собираюсь публиковать – просто занимаюсь этим для себя, пытаюсь сочинять песни. Но я только начал», – заявил монегаск.

Общаясь с одним из пользователей в соцсетях, Леклер допустил, что откроет свои творения миру:

«Это может измениться».

Леклер теперь музыкант: представил собственную композицию на пианино. Вдохновлялся темой из «Интерстеллара»

Льюис Хэмилтон затизерил десяток песен собственного сочинения. В одной даже поиронизировал над уходом из «Макларена»