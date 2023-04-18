Двигатель Расселла не подлежит восстановлению после схода из-за попадания обломков на Гран-при Австралии

с высокой вероятностью получит моторный штраф по ходу сезона-2023.

На Гран-при Австралии Расселл сошел после возгорания в задней части « ». Команде удалось сохранить электронные компоненты силовой установки, однако все механические компоненты не подлежат восстановлению.

Джорджу придется использовать вторые двигатель внутреннего сгорания, турбину и модули MGU-H и MGU-K после трех этапов. Таким образом, штраф за превышение лимита на сезон (три для каждого из перечисленных компонентов) фактически неминуем.

Повреждения силовой установки, как выяснилось, вызвали обломки, попавшие в болид.

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