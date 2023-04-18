Двигатель Расселла не подлежит восстановлению после схода из-за попадания обломков на Гран-при Австралии

Теги Гран-при Австралии Формула-1 Мерседес регламент Джордж Расселл Авто

Джордж Расселл с высокой вероятностью получит моторный штраф по ходу сезона-2023.

На Гран-при Австралии Расселл сошел после возгорания в задней части «Мерседеса». Команде удалось сохранить электронные компоненты силовой установки, однако все механические компоненты не подлежат восстановлению.

Джорджу придется использовать вторые двигатель внутреннего сгорания, турбину и модули MGU-H и MGU-K после трех этапов. Таким образом, штраф за превышение лимита на сезон (три для каждого из перечисленных компонентов) фактически неминуем.

Повреждения силовой установки, как выяснилось, вызвали обломки, попавшие в болид.

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8 комментариев

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TravenS
«Джордж Расселл с высокой вероятностью получит моторный штраф по ходу сезона-2023.»

Штраф получат все. 100%. Учитывая количество гран-при и количество двигателей для замены без штрафа, а кроме того надежность и наличие спринтов как доп нагрузки на пробег, этот абзац какой-то немного абсурдный)
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MP423
Ответ TravenS
«Джордж Расселл с высокой вероятностью получит моторный штраф по ходу сезона-2023.» Штраф получат все. 100%. Учитывая количество гран-при и количество двигателей для замены без штрафа, а кроме того надежность и наличие спринтов как доп нагрузки на пробег, этот абзац какой-то немного абсурдный)
Наверняка получат. Главным образом, как раз из-за таких инцидентов. Сама по себе дистанция для каждого ДВС вполне посильна: в тех же спринтах зачастую нет необходимости использовать 100%-й режим после первых кругов. Но различные случайности вносят свои коррективы.

А вообще есть смысл подумать о возможности замены компонентов СУ без штрафа, если команде удастся доказать, что компонент поврежден обломками или в результате столкновения.
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Alexandr Tarakanoff
Любители статистики, а когда последний раз какой-нибудь пилот обходился без моторного штрафа за сезон? Резервистов с одной гонкой не считаем)
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Kasper N . P .
Ответ TravenS
«Джордж Расселл с высокой вероятностью получит моторный штраф по ходу сезона-2023.» Штраф получат все. 100%. Учитывая количество гран-при и количество двигателей для замены без штрафа, а кроме того надежность и наличие спринтов как доп нагрузки на пробег, этот абзац какой-то немного абсурдный)
Учитывая, что двигатели любят менять многие разом на подходящей трассе типа Спа, не удивлюсь, что там с поула условный Сарджент может стартовать, который один менять не будет )
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Хрен Винтов
Ответ timx
хрень все это и эти штрафы с двигателями, команды должны иметь возможность менять двигатели хоть каждую практику! фиа влюблм случае жулики, независимо от количества двигателей. Тем более не видел, чтобы количество двигателей решало исход гонки!
Ты не догоняешь... Это же про "потолок расходов" и выравнивание между заводскими командами и "клиентскими".
Представь, что условный мерседес, меняет движок после каждой квалификации, выжимая из него всё, а условный уильямс, вынужден экономить одно двигло хотя бы на пару этапов.
Выравнивание, однако...
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timx
хрень все это и эти штрафы с двигателями, команды должны иметь возможность менять двигатели хоть каждую практику! фиа влюблм случае жулики, независимо от количества двигателей. Тем более не видел, чтобы количество двигателей решало исход гонки!
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Олег Карпов
Ответ Alexandr Tarakanoff
Любители статистики, а когда последний раз какой-нибудь пилот обходился без моторного штрафа за сезон? Резервистов с одной гонкой не считаем)
Феттель и Стролл в прошлом сезоне,а возможно ещё и хаас с уильямс также
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