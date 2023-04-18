Двигатель Расселла не подлежит восстановлению после схода из-за попадания обломков на Гран-при Австралии
Джордж Расселл с высокой вероятностью получит моторный штраф по ходу сезона-2023.
На Гран-при Австралии Расселл сошел после возгорания в задней части «Мерседеса». Команде удалось сохранить электронные компоненты силовой установки, однако все механические компоненты не подлежат восстановлению.
Джорджу придется использовать вторые двигатель внутреннего сгорания, турбину и модули MGU-H и MGU-K после трех этапов. Таким образом, штраф за превышение лимита на сезон (три для каждого из перечисленных компонентов) фактически неминуем.
Повреждения силовой установки, как выяснилось, вызвали обломки, попавшие в болид.
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Штраф получат все. 100%. Учитывая количество гран-при и количество двигателей для замены без штрафа, а кроме того надежность и наличие спринтов как доп нагрузки на пробег, этот абзац какой-то немного абсурдный)
А вообще есть смысл подумать о возможности замены компонентов СУ без штрафа, если команде удастся доказать, что компонент поврежден обломками или в результате столкновения.
Представь, что условный мерседес, меняет движок после каждой квалификации, выжимая из него всё, а условный уильямс, вынужден экономить одно двигло хотя бы на пару этапов.
Выравнивание, однако...