MotoGP. Франческо Баньяя о падении: «Не моя вина, 100 процентов. Я очень зол, но не на себя»

Франческо Баньяя прокомментировал аварию на Гран-при Америк.

Действующий чемпион MotoGP выиграл квалификацию, спринт и лидировал в гонке, однако сошел после падения. Гонщик « » упустил шанс отобрать первое место в личном зачете у представителя «ВР46» Марко Беццекки.

«Не знаю, что произошло. Я проехал за уик-энд, не знаю, 80 кругов, может, 100 – атаковал, контролировал ситуацию и понимал, когда уходит передняя часть байка.

И во время гонки все было под полным контролем, и я упал. Так что я очень зол, но не на себя, потому что я на 100 процентов уверен, что это не моя вина. В Аргентине я признал, что ехал на пределе, но сегодня – нет.

Что-то случилось, и дело не в холодных шинах или ветре. Надо разобраться, ведь у нас лучший байк на решетке. Но если попадаешь в аварию и не понимаешь, почему, толку нет – я потерял 45 очков за два уик-энда.

Я быстро ехал, но совсем не рисковал, не делал ничего безумного, очень спокойно входил во второй поворот, потому что понимал, что он более скользкий, и все равно попал в аварию. Очень надеюсь, что команда мне поможет, ведь GP23 – невероятный байк, лучший, что я когда-либо пилотировал. Однако мы должны понять, что произошло.

Может, байк слишком стабильный, и нужно слегка снизить стабильность, чтобы получить отдачу. Байк идеальный, но, когда падаешь и теряешь 45 очков, это неидеальная ситуация», – сообщил .

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