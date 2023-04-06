Фредерик Вассер: «Феррари» сделала огромный шаг вперед по гоночному темпу»

Теги Гран-при Австралии Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Фредерик Вассер Гран-при Саудовской Аравии Авто

Фредерик Вассер отметил успехи «Феррари», несмотря на провал в Мельбурне

Шарль Леклер сошел на первом круге, Карлос Сайнс выбыл из очковой зоны из-за штрафа.

«Мы слегка подавлены из-за всего этого. Но в целом настроение позитивное, потому что мы сделали огромный шаг вперед по гоночной скорости и будем от этого отталкиваться на протяжении оставшейся части сезона. Я сохраню позитив и буду стараться еще больше.

Я считаю, что мы в целом сделали приличный шаг вперед. После квалификации команда была разочарована – возникло ощущение, что не удалось все сделать правильно. Но темп у нас был.

Что есть, то есть. Надо отмечать позитивные моменты и отталкиваться от них в ближайших гонках. Мы неплохо восстановились после Джидды, темп был хорошим», – сообщил руководитель Скудерии после Гран-при Австралии.

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