Полиция арестовала 4 человек в связи с кражей у Леклера элитных часов в 2022 году

Теги Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Итальянская полиция арестовала людей, подозреваемых в краже люксовых часов у гонщика «Феррари» Шарля Леклера.

Инцидент произошел в итальянском Виареджо в апреле прошлого года. У монегаска украли эксклюзивные Richard Mille после того, как двое людей в мотоциклетных шлемах подошли к спортсмену и попросили сделать совместное селфи. Прототип такой модели был продан на аукционе за два миллиона долларов.

В сообщении полиции говорится, что в доме у одного из подозреваемых найдены двое ценных часов, чье происхождение будет установлено позднее.

У Леклера увели именные часы за €320к на домашнем Гран-при «Феррари». Взамен выдали издевательский трофей

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