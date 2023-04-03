Серхио Перес о 5-м месте: «Минимизировал ущерб после квалификации»

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Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал прорыв на Гран-при Австралии

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал прорыв на Гран-при Австралии.

Мексиканец выбыл после первого сегмента квалификации из-за вылета в гравий, начал гонку с пит-лейн и доехал до пятого места. Серхио сохранил вторую позицию в общем зачете.

«Полагаю, это все, чего мы могли достичь. Я очень здорово стартовал на рестарте – для меня он стал первым стартом с места. Я отыграл где-то три или четыре позиции, но потом возникла неразбериха. Пришлось отступить, иначе я бы не финишировал.

Учитывая, откуда мы стартовали и как трудно было обгонять в паровозике DRS, удалось минимизировать ущерб после вчерашнего.

Весело ли было прорываться? Да, но потом было досадно, потому что я просто не мог приблизиться, и обгоны в паровозике DRS занимали слишком много времени», – заявил Перес.

После квалификации Серхио жаловался на технические трудности. В гонке ситуация изменилась:

«Думаю, нам удалось улучшить положение. Мы многое поменяли в болиде и, надеюсь, это поможет. Будем с нетерпением ждать Баку – надо решить проблемы и стать сильнее».

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3 комментария

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Сергей Оверкович
Где ты прорвался то? С таким количеством рестартов, ты обязан был приблизиться к Ферзю.
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Рнпрл Аари
Неплохо прорвался, ещё и 2 позиции халявные
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E55
И благодаря позициям, которые вернули, знатно по прямой проехался на рестарте)
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