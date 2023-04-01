Фернандо Алонсо: «Пожалуй, лучшая квалификация «Астон Мартин» в плане скорости»

Теги Гран-при Австралии Феррари Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Мерседес Серхио Перес Астон Мартин Авто

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо доволен квалификацией к Гран-при Австралии.

Испанец показал четвертый результат, уступив пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену и обоим представителям «Мерседеса». Фернандо оказался медленнее Макса на 0,4 секунды.

«Порой было трудно оценить ситуацию на треке, особенно с учетом смены силы и направления ветра, но, думаю, квалификация прошла достаточно нормально, мы понемногу прибавляли в каждой сессии.

Пожалуй, это лучшая квалификация из трех, если говорить о скорости – думаю, мы оказались ближе всего к поулу. Ощущалось, что машина быстрая, мне понравилось ее пилотировать. Посмотрим, что получится завтра.

Постараемся провести хорошую гонку без ошибок, особенно учитывая, что Чеко [Перес] выбыл в первом сегменте. Подиум стал бы отличным результатом. Если будет четвертое место – нормально, пятое – нормально. Попробуем заработать очки и, надеюсь, отнять очки у него в чемпионате.

Полагаю, будем бороться с «Ред Булл», двумя «Мерседесами» и, наверное, «Феррари», которая лучше проявляет себя здесь, в таких прохладных условиях. Гонка получится интересной», – сообщил двукратный чемпион «Формулы-1».

Гран-при Австралии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Ферстаппен сравнялся с Алонсо по поулам

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4 комментария

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Aleus Marcus
Ответ Бехруз Каримов
come on дед. Второе место будет идеально
come on? до Душанбе дошла эта фраза?))
0
-6
-6
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Secret365
Отберите у деда микрофон. Поноса только больше.
+3
-3
0
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Jurijs isajevs
Ответ Бехруз Каримов
come on дед. Второе место будет идеально
Да и третье тоже.
0
0
0
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Бехруз Каримов
come on дед. Второе место будет идеально
+4
-3
+1
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