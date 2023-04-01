Макс Ферстаппен: «Удивлен, что на стартовой решетке позади меня расположились пилоты «Мерседеса». Думаю, они и сами удивились!»

Теги Гран-при Австралии Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии, отметив, что остался доволен выигранным поулом.

«Ну, прежде всего я рад тому, что не сбил ту птичку, которая так спокойно переходила трассу. Впрочем, на таких городских трассах, как в Мельбурне и Монреале с такими вещами всегда приходится считаться.

Мой последний быстрый круг получился далеко не лучшим, но в целом приличным. У меня весь уик-энд возникали трудности с тем, чтобы заставить шины работать. Думаю, причина в свойствах асфальта и в целом довольно низких температурах. Здесь в целом ощущается нехватка сцепления с трассой, и поэтому баланс машины не так хорош, как обычно.

Мы видели, как гонщики использовали разный подход к прогреву шин. Кто-то делал по одному прогревочному кругу, а кто-то по два.

В принципе, если вы не сумеете заставить шины работать, то не будете чувствовать уверенности в машине. Лично для меня шины – главная тема этого уик-энда. В гонке мы должны быть конкурентоспособны.

Я удивлен, что на стартовой решетке позади меня расположились пилоты «Мерседеса». Думаю, они и сами удивились! Но, я думаю, что подобные изменения в расстановке сил – это даже хорошо для «Ф-1». Расселл и Хэмилтон, очевидно, здорово поработали, сумев хорошо прогреть свои шины, а здесь это ключевой фактор», – рассказал Ферстаппен.

Перес улетел в гравий и последний, Ферстаппен – на поуле, но опять жалуется на болид. Что происходит с «Ред Булл»?

7 комментариев

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TravenS
Стоило разок попасть в выгодные условия и всё, якобы снова круты. А на деле это иллюзия, в прошлом году так же было в условиях высокогорья
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Jurijs isajevs
Поражён поведением птички. Её походка вообще не изменилась после того, как её объехала буквально рядом большая шумная машина. Стальные нервы/ если бы так можно было бы сказать о птице/.
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Kemal Gul
Ответ Великий Алонсо
Чему удивляться? Мерседес с 1-й гонки сезона вторая команда по скорости, а слушать нытика Хэмилтона и Тото нет никакого смысла, оба переобуваются в каждом интервью
Ну тут можно только согласиться. Всего второй сезон с 2014-го года у мерседеса нет болида, на котором можно бороться за чемпионство (при этом болид всё равно неплохой, можно бороться за подиумы), и всё, уже нытьё вселенского масштаба. Просто поразительно
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Антон
Ехал бы с попугаем на плече, и тот бы орал "Пиастри! Пиастри!"
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Великий Алонсо
Чему удивляться? Мерседес с 1-й гонки сезона вторая команда по скорости, а слушать нытика Хэмилтона и Тото нет никакого смысла, оба переобуваются в каждом интервью
+6
-10
-4
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melmi
Там уже сэр о первом месте говорит
Еще пару дней назад сезон в унитаз сливал ..
Говорил же -пара гонок это мало для анализа
Все может произойти ( пример Переса в тему )
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Luca di Montezemolo
Фуры облажались, ожидали дождя, и не стали прогревать резину лишний круг, а то может какой нибудь эклер и поул взял бы, обычно в квале они прилично быстрее мерсов.
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