Макс Ферстаппен: «Удивлен, что на стартовой решетке позади меня расположились пилоты «Мерседеса». Думаю, они и сами удивились!»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии, отметив, что остался доволен выигранным поулом.
«Ну, прежде всего я рад тому, что не сбил ту птичку, которая так спокойно переходила трассу. Впрочем, на таких городских трассах, как в Мельбурне и Монреале с такими вещами всегда приходится считаться.
Мой последний быстрый круг получился далеко не лучшим, но в целом приличным. У меня весь уик-энд возникали трудности с тем, чтобы заставить шины работать. Думаю, причина в свойствах асфальта и в целом довольно низких температурах. Здесь в целом ощущается нехватка сцепления с трассой, и поэтому баланс машины не так хорош, как обычно.
Мы видели, как гонщики использовали разный подход к прогреву шин. Кто-то делал по одному прогревочному кругу, а кто-то по два.
В принципе, если вы не сумеете заставить шины работать, то не будете чувствовать уверенности в машине. Лично для меня шины – главная тема этого уик-энда. В гонке мы должны быть конкурентоспособны.
Я удивлен, что на стартовой решетке позади меня расположились пилоты «Мерседеса». Думаю, они и сами удивились! Но, я думаю, что подобные изменения в расстановке сил – это даже хорошо для «Ф-1». Расселл и Хэмилтон, очевидно, здорово поработали, сумев хорошо прогреть свои шины, а здесь это ключевой фактор», – рассказал Ферстаппен.
Перес улетел в гравий и последний, Ферстаппен – на поуле, но опять жалуется на болид. Что происходит с «Ред Булл»?
Еще пару дней назад сезон в унитаз сливал ..
Говорил же -пара гонок это мало для анализа
Все может произойти ( пример Переса в тему )