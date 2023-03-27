Кевин Магнуссен: «Подиум за «Хаас» значил бы в миллион раз больше, чем второе место в дебютной гонке в «Ф-1»

вспомнил, как дебютировал в «Формуле-1» с подиума.

Магнуссен, выступавший за « », стал вторым по итогам -2014. Подиум до сих пор остается единственным в карьере датчанина.

«[Изменилось] многое, очень многое. Сейчас мне кажется, что я был почти что ребенком. С тех пор прошла фактически третья часть моей жизни, случилось многое.

Тот уик-энд вышел очень насыщенным, ведь первая гонка «Формулы-1» – само по себе большое событие. Когда я попал на подиум, уик-энд стал еще более особенным, и, конечно, я запомнил его навсегда», – признался Магнуссен.

По словам Кевина, новый подиум в составе « » стал бы для него куда более важным:

«Сейчас подиум, безусловно, значил бы гораздо больше, чем тогда. У меня был совершенно другой настрой: я перешел из молодежных серий, где подиумы, победы и титулы были обычным делом.

Когда я завоевал подиум в «Формуле-1», это стало большим событием, но я чуть ли не ожидал подобного. Однако позже реальность показала, что это не станет нормой.

Теперь же подиум значил бы куда больше, потому что я не так его ожидаю. Я мечтаю, надеюсь и тружусь ради этого, но не скажу, что мы можем его ожидать. Так что он значил бы в миллион раз больше, чем тогда».

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