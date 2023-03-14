Квят показал красно-белый шлем на сезон-2023 в WEC
Гонщик WEC Даниил Квят продемонстрировал шлем на сезон-2023.
Российский пилот проведет чемпионат мира по гонкам на выносливость в составе команды «Према» в классе LMP2.
Даниил выбрал для ливреи цвета итальянского коллектива, красный и белый. На боковой части размещена фамилия пилота – тот же прием использовался и во время выступлений Квята в «Формуле-1».
Первая гонка сезона состоится в Себринге 17 марта.
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Фото: соцсети Даниила Квята
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