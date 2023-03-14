Квят показал красно-белый шлем на сезон-2023 в WEC

Гонщик WEC Даниил Квят продемонстрировал шлем на сезон-2023.

Российский пилот проведет чемпионат мира по гонкам на выносливость в составе команды « » в классе LMP2.

Даниил выбрал для ливреи цвета итальянского коллектива, красный и белый. На боковой части размещена фамилия пилота – тот же прием использовался и во время выступлений Квята в «Формуле-1».

Первая гонка сезона состоится в Себринге 17 марта.

Квят все-таки едет на главный гоночный марафон. Первую попытку сорвал русский бойкот прошлого сезона

Фото: соцсети Даниила Квята