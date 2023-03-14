Квят показал красно-белый шлем на сезон-2023 в WEC

Теги Формула-1 Даниил Квят WEC Према стиль шлемы Авто

Гонщик WEC Даниил Квят продемонстрировал шлем на сезон-2023.

Российский пилот проведет чемпионат мира по гонкам на выносливость в составе команды «Према» в классе LMP2.

Даниил выбрал для ливреи цвета итальянского коллектива, красный и белый. На боковой части размещена фамилия пилота – тот же прием использовался и во время выступлений Квята в «Формуле-1».

Первая гонка сезона состоится в Себринге 17 марта.

Квят все-таки едет на главный гоночный марафон. Первую попытку сорвал русский бойкот прошлого сезона

Фото: соцсети Даниила Квята

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Omen Omen
Удачи!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий