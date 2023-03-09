Джолион Палмер оценил шансы Алонсо на победу в 2023-м: «Похоже, Фернандо получил машину, которую ждал десятилетие»

поделился мнением о возможной победе Фернандо Алонсо в 2023 году.

Гонщик «Астон Мартин» завершил первую гонку сезона в Бахрейне на третьем месте. На счету испанца 32 выигранных Гран-при в «Формуле-1», однако в последний раз он поднимался на верхнюю ступень подиума почти десять лет назад – в 2013-м.

Палмер посвятил экс-коллеге по «Ф-1» материал под заголовком «Победа Алонсо в 2023 году? После мастер-класса в Бахрейне не стал бы ставить против этого».

« десятилетие ждал машину, с которой может сражаться на острие «Формулы-1», и, похоже, получил ее в 2023 году.

Когда бы я ни боролся с Алонсо колесо в колесо, всегда замечал отличия от любого другого соперника. У него невероятная способность «читать» гоночные ситуации, потрясающее периферийное зрение, и он способен думать на несколько поворотов вперед, планируя чистейший обгон. Даже в 41 год он продемонстрировал именно эти качества.

Вопрос в том, что случится дальше с «Астон Мартин». Привязан ли успех к особенностям автодрома? Бахрейн, безусловно, подошел команде благодаря высокому расходу шин. Несомненно, на других трассах, где проблемы « » с деградацией покрышек проявятся не столь явно, она окажется конкурентоспособнее.

Тем не менее, у «Астон Мартин» прекрасная точка отсчета на сезон и существенно больше времени на развитие аэродинамики в сравнении с лидерами. Хочется верить, что в этом году Алонсо может прервать свою долгую победную засуху. Одно ясно наверняка: за годы борьбы в унылой средней группе Фернандо Алонсо не растерял свои навыки и амбиции», – написал эксперт и бывший пилот «Ф-1».

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