Макс Ферстаппен: «Алонсо гонялся с моим отцом, и мы здорово ладим с Фернандо – возраст не имеет значения»

Теги Фернандо Алонсо Ред Булл ралли Дакар Формула-1 Йос Ферстаппен 500 миль Индианаполиса Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Макс Ферстаппен сообщил, как относится к таланту и целеустремленности Фернандо Алонсо.

«Фернандо гонялся еще с моим отцом [Йосом Ферстаппеном]! Ему 41 год, пилот совершенно другого поколения. Мы пару раз летали вместе на гонки, и у меня появится шанс узнать его чуть лучше.

Помимо огромного таланта, который он демонстрировал в течение всех этих лет, меня поражает, насколько он заряжен выступать на высочайшем уровне – даже сейчас. И он в целом любит автоспорт, помогает развитию молодых пилотов, руководит своей командой по картингу.

Приятно видеть такую страсть к гонкам: если это не «Ф-1», то «Инди-500» и «Дакар». Он великодушен по отношению к молодым гонщикам, и мы здорово ладим, несмотря на разницу в возрасте – это показывает, что возраст не имеет значения», – рассказал пилот «Ред Булл» о коллеге из «Астон Мартин».

Алонсо – гоночный маньяк: в 41 год сильнее и быстрее молодых, снова выгрызает подиумы! Откуда такие суперсилы?

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4 комментария

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Kasper N . P .
Ответ Mr.BadGuy
Что все так нализывают Алонсо? Мэнсел выигрывал чемпионат в 39 лет, а Патрезе был вице в 46. И это без банды физиотерапевтов, медиков и на более сложных и опасных машинах.
Патрезе был вице в 38, не вводите людей в заблуждение, 46 это все-таки очень серьезный возраст, это раз
в конкурентах были плюс минус подобные ребята, не было оравы 20-летних киборгов как сегодня, которые с 5 лет за рулем, это два
Уильямс-92 это самовозище, который справедливости ради Мэнселл своей карьерой полностью заслужил, это три
+1
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Mr.BadGuy
Что все так нализывают Алонсо? Мэнсел выигрывал чемпионат в 39 лет, а Патрезе был вице в 46. И это без банды физиотерапевтов, медиков и на более сложных и опасных машинах.
все были в равных условиях
+1
0
+1
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Mr.BadGuy
Что все так нализывают Алонсо? Мэнсел выигрывал чемпионат в 39 лет, а Патрезе был вице в 46. И это без банды физиотерапевтов, медиков и на более сложных и опасных машинах.
+3
-3
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Grim Reaper 2100
Приятно читать такое от Макса об Фернандо. Два гонщика за которых я болею . Оба суперталанты Ф1.
+2
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