Макс Ферстаппен: «Алонсо гонялся с моим отцом, и мы здорово ладим с Фернандо – возраст не имеет значения»
Макс Ферстаппен сообщил, как относится к таланту и целеустремленности Фернандо Алонсо.
«Фернандо гонялся еще с моим отцом [Йосом Ферстаппеном]! Ему 41 год, пилот совершенно другого поколения. Мы пару раз летали вместе на гонки, и у меня появится шанс узнать его чуть лучше.
Помимо огромного таланта, который он демонстрировал в течение всех этих лет, меня поражает, насколько он заряжен выступать на высочайшем уровне – даже сейчас. И он в целом любит автоспорт, помогает развитию молодых пилотов, руководит своей командой по картингу.
Приятно видеть такую страсть к гонкам: если это не «Ф-1», то «Инди-500» и «Дакар». Он великодушен по отношению к молодым гонщикам, и мы здорово ладим, несмотря на разницу в возрасте – это показывает, что возраст не имеет значения», – рассказал пилот «Ред Булл» о коллеге из «Астон Мартин».
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