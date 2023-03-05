Ник де Врис: «Мы думали, что окажемся дальше, но в действительности способны бороться»

Пилот « » Ник де Врис подвел итоги .

В квалификации голландец оказался 19-м, но в гонке сумел прорваться и финишировал 14-м.

«Жаль, что появилась виртуальная машина безопасности. Нам пришлось провести очень длинный отрезок на «харде», пока остальные были на более свежей резине. Обидно, но тем не менее, думаю, гонка прошла хорошо.

Всегда нужно оставаться реалистами. Но мы удивлены тому, что по силе находимся где-то в середине пелотона. Мы думали, что окажемся дальше, но в действительности способны бороться», – сказал Де Врис.

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