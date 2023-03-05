Карлос Сайнс: «Износ шин – это сейчас наше самое слабое место»

Теги Гран-при Бахрейна Феррари Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Астон Мартин Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги Гран-при Бахрейна, рассказав о трудностях, с которыми команда столкнулась в гонке.

«Такова наша реальность в данный момент. В гонке мы просто атаковали. И как вы могли видеть, в сражении с Фернандо Алонсо это чуть не стоило мне проигрыша позиции и относительно Льюиса. Потому что как только мы начинаем атаковать на этих шинах, становится только хуже и резина начинает деградировать. Очевидно, что сейчас это наше самое слабое место.

Ясно, что в «Ред Булл» и «Астон Мартин» что-то делают с шинами, чего мы пока не понимаем, и ценой этого становится поражение в гонке. Я не удивлен третьему месту Алонсо, он финишировал в 10 секундах впереди меня, разница в скорости была огромной. Это показывает, что нам есть над чем работать.

Я считаю, что на Гран-при Саудовской Аравии мы можем быть более конкурентоспособны, там покрытие трассы позволяет атаковать сильнее. Износ шин там ниже», – рассказал Сайнс.

Что случилось на Гран-при Бахрейна: Леклер опять сломался, Алонсо порвал «Мерседесы» и «Феррари», Ферстаппен уничтожил всех

25 комментариев

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Grigpar
Ответ Алексей
В первую очередь Стролл старший бизнесмен с очень спорным активом, в виде команды ф1. Все команды говорят, насколько это затратно. И Нандо сейчас - это Маск, Джобс, Шуми, Али для команды. Это идол. И если Стролл не дурак, то он сына сделает номером 2 на 1 год, что бы привлечь рекламу, фонов, зрителей, медиа, и отбить вообще все содержание команды
А если дурак? :)
Я бы сказал, что тот факт, что они его сына выпустили на трассу с такими повреждениями, уже говорит о чем-то.
Но с другой стороны Стролл проехал и взял свои 8 очков.
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Алексей
Ответ Grigpar
У Стролла старшего 100%-я цель сделать его сына чемпионом. Он и позвал Алонсо, что бы тот помог им в строительстве чемпионского болида, что бы тот показывал предел их машины. Вот сегодня мы этот предел увидели. Алонсо приехал на подиум, а другой гонщик, вроде Стролла или Окона, ехали бы за Хэмильтоным.
В первую очередь Стролл старший бизнесмен с очень спорным активом, в виде команды ф1. Все команды говорят, насколько это затратно. И Нандо сейчас - это Маск, Джобс, Шуми, Али для команды. Это идол. И если Стролл не дурак, то он сына сделает номером 2 на 1 год, что бы привлечь рекламу, фонов, зрителей, медиа, и отбить вообще все содержание команды
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Mr.Alien
Ответ Grigpar
У Стролла старшего 100%-я цель сделать его сына чемпионом. Он и позвал Алонсо, что бы тот помог им в строительстве чемпионского болида, что бы тот показывал предел их машины. Вот сегодня мы этот предел увидели. Алонсо приехал на подиум, а другой гонщик, вроде Стролла или Окона, ехали бы за Хэмильтоным.
Учитывая все обстоятельства, Стролл отличнейшую гонку провел
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Самая быстрая булочка в мире
Ответ Алексей
Самое слабое - это эклер. Переоцененный недочамп. А Сайнс на этом ведре вообще-то 4м приехал
не поспоришь. Сайнц 4 место в ЛЗ, монегаский нарцис 18 или какой там
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Grigpar
Ответ Алексей
Самый ужасный состав. Аля маки 2007. Нандо самец и лидер. И без вариантов. Ему не нужен рядом "псевдочамп" и "это наша надежда". Он не учит пилотов, а опускает их на землю, как люсю (при всей поддержке Рона и маков, или как Вандорна). Единственный напарник, который учился с харизмой Нандо - это Айсмэн))))) Противоположность, но насколько харизматичная. Но Нандо фурам отдал хорошие годы и печень (100% Кими его спаивал)))) ), но он учит КОМАНДУ, а ни пилота. И если Стролл ст. не дурак, то он даст Алонсо этот год на самоутверждение, взамен опыта работы с болидом и командой механиков. И тогда Стролл мл. сможет через пару лет на хорошем космовозе стать люсей номер2
У Стролла старшего 100%-я цель сделать его сына чемпионом. Он и позвал Алонсо, что бы тот помог им в строительстве чемпионского болида, что бы тот показывал предел их машины.
Вот сегодня мы этот предел увидели. Алонсо приехал на подиум, а другой гонщик, вроде Стролла или Окона, ехали бы за Хэмильтоным.
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Алексей
Ответ Grigpar
Потому, что руководство Феррари в свое время, когда брали испанца, перепутали его с другим испанцем - Алонсо. Алонсо v Леклер - вот это боевой состав. При нем в 2022-м РБ было бы явно потяжелее. И сейчас у Феррари не забирали бы очки.
Самый ужасный состав. Аля маки 2007. Нандо самец и лидер. И без вариантов. Ему не нужен рядом "псевдочамп" и "это наша надежда". Он не учит пилотов, а опускает их на землю, как люсю (при всей поддержке Рона и маков, или как Вандорна). Единственный напарник, который учился с харизмой Нандо - это Айсмэн))))) Противоположность, но насколько харизматичная.
Но Нандо фурам отдал хорошие годы и печень (100% Кими его спаивал)))) ), но он учит КОМАНДУ, а ни пилота. И если Стролл ст. не дурак, то он даст Алонсо этот год на самоутверждение, взамен опыта работы с болидом и командой механиков. И тогда Стролл мл. сможет через пару лет на хорошем космовозе стать люсей номер2
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Фанат спорта01
Ответ Алексей
Эклер и рядом не валялся с дедом. Нандо его бы на скиле порвал.
ой не надо гнать,леклер опережал алонсо на 15секунд пока не сошёл и спокойно сегодня приехал бы 3-м.
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Алексей
Ответ Фанат спорта01
Я уверен леклер бы опередил Алонсо без проблем даже с жором резины.
Эклер и рядом не валялся с дедом. Нандо его бы на скиле порвал.
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Алексей
Ответ Incendier Deafening
Самое слабое место в Феррари - это ты Сасайнс.
Самое слабое - это эклер. Переоцененный недочамп. А Сайнс на этом ведре вообще-то 4м приехал
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Incendier Deafening
Самое слабое место в Феррари - это ты Сасайнс.
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Рнпрл Аари
Ответ Grigpar
Потому, что руководство Феррари в свое время, когда брали испанца, перепутали его с другим испанцем - Алонсо. Алонсо v Леклер - вот это боевой состав. При нем в 2022-м РБ было бы явно потяжелее. И сейчас у Феррари не забирали бы очки.
Один раз он был там ему не понравилось
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Рнпрл Аари
Ответ Фанат спорта01
ну Шарль за первую половину гонки пока боролся с Пересом уехал от Сайнса на 14секунд за 25кругов. ну это никак на резину не спишешь.
Так я вроде не оправдывал Сайнса. Да будь Леклер на его месте скорее всего Алонсо бы не смог догнать
Но что есть то есть пока Сайнс не в лучшей форме
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Фанат спорта01
Ответ Grigpar
Потому, что руководство Феррари в свое время, когда брали испанца, перепутали его с другим испанцем - Алонсо. Алонсо v Леклер - вот это боевой состав. При нем в 2022-м РБ было бы явно потяжелее. И сейчас у Феррари не забирали бы очки.
согласен,эту черепаху даже не делают 2-м номером,хотя он проигрывает по 0,5секунды с круга напарнику.
Ну это вообще круто ты едешь на пол секунды медленнее напарника,проигрываешь 42-летнему деду который на более слабой машине и тебя даже никто не критикует.
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Be_Fun
иронично что про самое слабое место команды говорит это самое слабое место
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Фанат спорта01
Ответ Рнпрл Аари
Ну этого не знаю. Хотя отрыв от Сайнса в момент поломки был приличный Алонсо бы не догнал
ну Шарль за первую половину гонки пока боролся с Пересом уехал от Сайнса на 14секунд за 25кругов.
ну это никак на резину не спишешь.
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Grigpar
Ответ Фанат спорта01
почему вот это едет за Феррари? как можно проиграть Астон Мартину на Феррари🤦🤦.
Потому, что руководство Феррари в свое время, когда брали испанца, перепутали его с другим испанцем - Алонсо.
Алонсо v Леклер - вот это боевой состав. При нем в 2022-м РБ было бы явно потяжелее. И сейчас у Феррари не забирали бы очки.
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Рнпрл Аари
Ответ Фанат спорта01
Я уверен леклер бы опередил Алонсо без проблем даже с жором резины.
Ну этого не знаю. Хотя отрыв от Сайнса в момент поломки был приличный Алонсо бы не догнал
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Фанат спорта01
Ответ Рнпрл Аари
Жор резины. Он и Хему едва не проиграл повезло что и у него резина стёрлась
Я уверен леклер бы опередил Алонсо без проблем даже с жором резины.
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Рнпрл Аари
Ответ Фанат спорта01
свежий софт дал преимущество на старте и мог держать темп против использованных софтоф РБ. сейчас бы за счёт стратегии проигрывать болиду который на секунду быстрее.
В начале гонки он уезжал немного от Переса но потом случился Жор и Перес настиг его
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Мандалай
Ответ Агамамедли
Дайте сколько угодно денег и переманите Ньюи, других вариантов нет
Ньюи ни за какие деньги из РБ не уйдёт.
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Фанат спорта01
Ответ Рнпрл Аари
Износ шин, надёжность, и опять таки стратегия. Сколько хвалили себя за свежий софт а выстрел никакой. Да и Фуры с Леклером проиграл битву стратегии РБ и Пересу
свежий софт дал преимущество на старте и мог держать темп против использованных софтоф РБ.
сейчас бы за счёт стратегии проигрывать болиду который на секунду быстрее.
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Рнпрл Аари
Ответ Фанат спорта01
почему вот это едет за Феррари? как можно проиграть Астон Мартину на Феррари🤦🤦.
Жор резины. Он и Хему едва не проиграл повезло что и у него резина стёрлась
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Фанат спорта01
почему вот это едет за Феррари?
как можно проиграть Астон Мартину на Феррари🤦🤦.
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Агамамедли
Дайте сколько угодно денег и переманите Ньюи, других вариантов нет
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Рнпрл Аари
Износ шин, надёжность, и опять таки стратегия. Сколько хвалили себя за свежий софт а выстрел никакой. Да и Фуры с Леклером проиграл битву стратегии РБ и Пересу
+6
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