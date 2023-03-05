Карлос Сайнс: «Износ шин – это сейчас наше самое слабое место»
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги Гран-при Бахрейна, рассказав о трудностях, с которыми команда столкнулась в гонке.
«Такова наша реальность в данный момент. В гонке мы просто атаковали. И как вы могли видеть, в сражении с Фернандо Алонсо это чуть не стоило мне проигрыша позиции и относительно Льюиса. Потому что как только мы начинаем атаковать на этих шинах, становится только хуже и резина начинает деградировать. Очевидно, что сейчас это наше самое слабое место.
Ясно, что в «Ред Булл» и «Астон Мартин» что-то делают с шинами, чего мы пока не понимаем, и ценой этого становится поражение в гонке. Я не удивлен третьему месту Алонсо, он финишировал в 10 секундах впереди меня, разница в скорости была огромной. Это показывает, что нам есть над чем работать.
Я считаю, что на Гран-при Саудовской Аравии мы можем быть более конкурентоспособны, там покрытие трассы позволяет атаковать сильнее. Износ шин там ниже», – рассказал Сайнс.
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Я бы сказал, что тот факт, что они его сына выпустили на трассу с такими повреждениями, уже говорит о чем-то.
Но с другой стороны Стролл проехал и взял свои 8 очков.
Вот сегодня мы этот предел увидели. Алонсо приехал на подиум, а другой гонщик, вроде Стролла или Окона, ехали бы за Хэмильтоным.
Но Нандо фурам отдал хорошие годы и печень (100% Кими его спаивал)))) ), но он учит КОМАНДУ, а ни пилота. И если Стролл ст. не дурак, то он даст Алонсо этот год на самоутверждение, взамен опыта работы с болидом и командой механиков. И тогда Стролл мл. сможет через пару лет на хорошем космовозе стать люсей номер2
Но что есть то есть пока Сайнс не в лучшей форме
Ну это вообще круто ты едешь на пол секунды медленнее напарника,проигрываешь 42-летнему деду который на более слабой машине и тебя даже никто не критикует.
ну это никак на резину не спишешь.
Алонсо v Леклер - вот это боевой состав. При нем в 2022-м РБ было бы явно потяжелее. И сейчас у Феррари не забирали бы очки.
сейчас бы за счёт стратегии проигрывать болиду который на секунду быстрее.
как можно проиграть Астон Мартину на Феррари🤦🤦.