Карлос Сайнс: «Износ шин – это сейчас наше самое слабое место»

Пилот «Феррари» подвел итоги Гран-при Бахрейна, рассказав о трудностях, с которыми команда столкнулась в гонке.

«Такова наша реальность в данный момент. В гонке мы просто атаковали. И как вы могли видеть, в сражении с Фернандо Алонсо это чуть не стоило мне проигрыша позиции и относительно Льюиса. Потому что как только мы начинаем атаковать на этих шинах, становится только хуже и резина начинает деградировать. Очевидно, что сейчас это наше самое слабое место.

Ясно, что в « » и « » что-то делают с шинами, чего мы пока не понимаем, и ценой этого становится поражение в гонке. Я не удивлен третьему месту Алонсо, он финишировал в 10 секундах впереди меня, разница в скорости была огромной. Это показывает, что нам есть над чем работать.

Я считаю, что на Гран-при Саудовской Аравии мы можем быть более конкурентоспособны, там покрытие трассы позволяет атаковать сильнее. Износ шин там ниже», – рассказал Сайнс.

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