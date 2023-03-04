Карлос Сайнс: «В гонке будем бороться до самого последнего круга»

Теги Гран-при Бахрейна Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги квалификации к Гран-при Бахрейна.

«Сегодня мы, как команда, сделали шаг вперед. Подготовка к квалификации получилась трудной, прошлый день получился не самым чистым, но сегодня мы неплохо отреагировали и отыгрались. Я потерял немного времени на втором секторе в секции с извилистыми поворотами, но в остальном машина в целом работала лучше.

Теперь мы ждем гонку, мы будем бороться до самого последнего круга и постараемся достичь хорошего результата, чтобы успешно начать сезон», – рассказал Сайнс.

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4 комментария

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Mr.Alien
Ответ Антон Якимцев
Много ты гравия видел на трассе в Бахрейне?
Почти в каждом повороте. Правда, до него надо ещё целую парковку супермаркета проехать...
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Антон Якимцев
Ответ Фанат спорта01
надеюсь что он хотя бы доедет до конца) учитываю его любовь к гравию.
Много ты гравия видел на трассе в Бахрейне?
0
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mkryuchckov10@gmail.com
Но не уточнил с какой командой
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+1
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Фанат спорта01
надеюсь что он хотя бы доедет до конца)
учитываю его любовь к гравию.
+2
0
+2
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