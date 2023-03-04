Карлос Сайнс: «В гонке будем бороться до самого последнего круга»

Пилот « » подвел итоги квалификации к .

«Сегодня мы, как команда, сделали шаг вперед. Подготовка к квалификации получилась трудной, прошлый день получился не самым чистым, но сегодня мы неплохо отреагировали и отыгрались. Я потерял немного времени на втором секторе в секции с извилистыми поворотами, но в остальном машина в целом работала лучше.

Теперь мы ждем гонку, мы будем бороться до самого последнего круга и постараемся достичь хорошего результата, чтобы успешно начать сезон», – рассказал Сайнс.

Ферстаппен выиграл первую квалификацию сезона «Ф-1»