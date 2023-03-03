Андреа Стелла: «Сейчас «Макларен» находится где-то в середине пелотона»

Руководитель « » рассказал о потенциале болида MCL60.

На тестах «Макларен» испытывал проблемы – так что в СМИ предположили, что он навряд ли покажет высокие результаты. Позже и в самой команде призвали не ждать многого от первой гонки.

«Думаю, тесты подтвердили, что сейчас мы находимся где-то в середине пелотона. И эта середина, кажется, стала довольно компактной: пара десятых уже может вывести вас в топ – а может и опустить на дно. Думаю, для нас главное – заняться ближайшими обновлениями. Но в то же время мы должны работать над всей программой обновлений.

Звучит амбициозно. Все это должно помочь нам значительно улучшить время на круге в течение сезона. Сейчас для нас важнее всего аэродинамика – в первую очередь займемся ею», – рассказал Стелла.

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