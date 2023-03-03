Фернандо Алонсо: «Я точно не думаю о поуле»

Фернандо Алонсо сообщил, что не помышляет о поул-позиции в Бахрейне.

Гонщик «Астон Мартин» стал быстрейшим по итогам второй сессии свободных заездов. В первой тренировке Алонсо показал второе время.

«О, нет, точно нет. Если честно, я не думаю о таких высоких целях», – признался двукратный чемпион «Формулы-1».

Испанец в последний раз завоевывал поул более десяти лет назад – на -2012.

Фернандо подчеркнул, что «Астон Мартин» необходимо прибавлять и дальше:

«Конечно, приятно видеть такие времена, демонстрировать конкурентоспособность. После тестов всегда смешанные чувства – не понимаешь, где команда находится. И нам еще предстоит квалификация и гонка. Кроме того, первые этапы пройдут на совершенно разных автодромах – Бахрейн, Джидда, .

В данный момент мы сосредоточены на себе. Нужно многое улучшить в машине, баланс сегодня не был совершенно идеальным. И команда должна поменять кое-какие вещи.

В прошлом я сталкивался с различными философиями, и теперь у нас есть [резервный пилот] Стоффель [ ] с другим бэкграундом. Надо собрать все воедино и стать настолько сильной командой, насколько возможно».

Фернандо Алонсо: «Цель «Астон Мартин» – титул, но не думаю, что уже в этом году»

Гран-при Бахрейна-2023. 2-я практика. Алонсо – быстрейший, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й