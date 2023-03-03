Фернандо Алонсо: «Я точно не думаю о поуле»

Теги Гран-при Бахрейна Гран-при Австралии Гран-при Германии Фернандо Алонсо тесты Формула-1 Формула-1 Астон Мартин Стоффель Вандорн Гран-при Саудовской Аравии Авто

Фернандо Алонсо сообщил, что не помышляет о поул-позиции в Бахрейне.

Гонщик «Астон Мартин» стал быстрейшим по итогам второй сессии свободных заездов. В первой тренировке Алонсо показал второе время.

«О, нет, точно нет. Если честно, я не думаю о таких высоких целях», – признался двукратный чемпион «Формулы-1».

Испанец в последний раз завоевывал поул более десяти лет назад – на Гран-при Германии-2012.

Фернандо подчеркнул, что «Астон Мартин» необходимо прибавлять и дальше:

«Конечно, приятно видеть такие времена, демонстрировать конкурентоспособность. После тестов всегда смешанные чувства – не понимаешь, где команда находится. И нам еще предстоит квалификация и гонка. Кроме того, первые этапы пройдут на совершенно разных автодромах – Бахрейн, Джидда, Австралия.

В данный момент мы сосредоточены на себе. Нужно многое улучшить в машине, баланс сегодня не был совершенно идеальным. И команда должна поменять кое-какие вещи.

В прошлом я сталкивался с различными философиями, и теперь у нас есть [резервный пилот] Стоффель [Вандорн] с другим бэкграундом. Надо собрать все воедино и стать настолько сильной командой, насколько возможно».

Фернандо Алонсо: «Цель «Астон Мартин» – титул, но не думаю, что уже в этом году»

Гран-при Бахрейна-2023. 2-я практика. Алонсо – быстрейший, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й

8 комментариев

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hypnotoad94
Стролл уже сказал, что без рук первый ряд сможет закрыть вместе с Алонсо) завтра уже дождемся и всё узнаем. Даже забыл, что Стоф у них резервный, вот у кого пригорает за 2018, наверное, до сих пор, ему Фернандо карьеру и похоронил
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Grigpar
Поздно делать такие заявления. После того, что наговорили в прессе, уже пол планеты заложили имущество. :))
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Великий Алонсо
Хаха, Фернандо уже боится накаркать
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Marsbek Docoev
Феттель призадумался, удачи Астону
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9f99s5s6fr
Ответ Ан Кот
давно не видел Алонсо таким скромным, видимо не хочет удачу спугнуть)
А мне кажется одно дело быть на 4-5 машине по скорости и бороться с более слабыми пилотами и в случае удаче занять какое нибудь 5 место и все будут говорить как он крут. А другое дело быть по слухам на машине быстрой и бороться с топами, и в случае неизлечимо занять условное 5-7 место, то все будут говорить, что Алонсо не тот. И роль Бога на ведре Алонсо льстила, а сейчас нужно будет доказать свои амбиции, а это сложнее
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timx
Алонсо уже сам не верит , что это это он)))
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Ан Кот
давно не видел Алонсо таким скромным,
видимо не хочет удачу спугнуть)
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ffmp
И все же надо признать, что моторы мерседеса сделаны добротно. Вопрос только в концепте выбранный командами. Уильямс ничего не поможет, Маки собрали г-но, Мерс пока не ясно, но а главное открытие сезона - несомненно Астоны. Поэтому слушать псевдо-экспертов журналистов, «бывших» инженеров, гуру-ютуберов с часовыми роликами что не так с моторами Мерседес не имеет никакого смысла, реальная скорость все еще не ясна
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