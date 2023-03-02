Льюис Хэмилтон: «Я люблю испытания. Мы будем бороться как одна команда»

Пилот «Мерседеса» поделился мнением о том, в каком состоянии команда подходит к старту нового сезона.

В прошлом году Хэмилтон впервые за карьеру в «Ф-1» не сумел выиграть ни одной гонки. В этом году «Мерседес» также не считается главным претендентом на титул.

«Я боец, и мы будем бороться как одна команда. Я люблю испытания, где нам нужно искать решения проблем, и я верю, что по-прежнему порой способен выжимать из болида больше, чем другие гонщики. Делать то, на что другие могут быть не способны. И мне нравится такой вызов.

Конечно, я бы с радостью начал сезон за рулем отличной машины. Но мне кажется, что в конечном счете важен путь, который ты пройдешь.

Никакой задержки с контрактом нет. Я всегда относился к этой ситуации очень спокойно, и мне не кажется, что мне нужно сию же секунду подписывать новое соглашение. У меня отличные отношения с Тото Вольффом и « », мы в полной мере друг друга поддерживаем. Я рад нашей совместной работе, в том числе за пределами трассы», – рассказал Хэмилтон.

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