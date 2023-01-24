Пьетро Фиттипальди вновь будет резервным пилотом «Хааса» в 2023 году

останется резервным и тест-пилотом « » в сезоне-2023.

Фиттипальди сотрудничает с «Хаасом» с 2019 года, а в сезоне-2020 провел за команду две гонки, заменяя травмированного Ромена Грожана.

Параллельно с работой резервным пилотом в «Хаасе» Фиттипальди будет выступать в WEC в классе LMP2.

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