Пьетро Фиттипальди вновь будет резервным пилотом «Хааса» в 2023 году
Пьетро Фиттипальди останется резервным и тест-пилотом «Хааса» в сезоне-2023.
Фиттипальди сотрудничает с «Хаасом» с 2019 года, а в сезоне-2020 провел за команду две гонки, заменяя травмированного Ромена Грожана.
Параллельно с работой резервным пилотом в «Хаасе» Фиттипальди будет выступать в WEC в классе LMP2.
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