Пьетро Фиттипальди вновь будет резервным пилотом «Хааса» в 2023 году

Теги Формула-1 Хаас Пьетро Фиттипальди Авто

Пьетро Фиттипальди останется резервным и тест-пилотом «Хааса» в сезоне-2023.

Фиттипальди сотрудничает с «Хаасом» с 2019 года, а в сезоне-2020 провел за команду две гонки, заменяя травмированного Ромена Грожана.

Параллельно с работой резервным пилотом в «Хаасе» Фиттипальди будет выступать в WEC в классе LMP2.

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