Дэвид Крофт: «Неприятно это говорить, но в «Ред Булл» не будут делать ставку на Риккардо»

Комментатор «Формулы-1» на британском Sky Sports Дэвид Крофт поделился мнением о том, какой стратегии будут придерживаться в « » при будущем формировании состава пилотов.

В 2023 году присоединился к «Ред Булл» в качестве резервного пилота, а выступать за команду в «Ф-1» продолжат и .

«Риккардо и Перес оба способны выигрывать гонки, однако на мой взгляд побеждать они способны разными путями. Мне неприятно это говорить, ведь Даниэль замечательный парень, но его нельзя назвать будущим «Ред Булл». В его возрасте на него точно не будут делать ставку.

Когда Макс заявил, что может вообще закончить карьеру в 31 год (к истечению контракта с «Ред Булл» в 2028 году), для меня это стало откровением. Он уже думает об окончании карьеры. И раз об этом думает Макс, то и «Ред Булл» стоит задуматься о вариантах. Так что я бы поставил на то, что если Перес не сможет стать для команды тем ответом к 2024 году, они постараются подписать кого0то на долгосрочную перспективу», – рассказал Крофт.

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