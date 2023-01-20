Сириль Абитебуль о «Хендэ» в «Формуле-1»: «Прямо сейчас наш приоритет – WRC»

Новый руководитель «Хендэ» Сириль Абитебуль рассказал, что в ближайшей перспективе команда не планирует приход в «Формулу-1».

По словам Абитебуля, основным приоритетом «Хендэ» в спортивном сегменте остается выступление в WRC. И что у компании нет планов по расширению для участия в других гоночных сериях.

«Какого-то особого плана нет. Очевидно, что «Хендэ» – это компания с фантастическими возможностями для глобального развития, с новой линейкой продукции, своим уникальным модельным рядом и так далее. И программа в автоспорте должна поддерживать этот бизнес. Так что мне с остальными сотрудниками нужно понять, что требуется для развития бизнеса и как мы можем это поддержать.

Ралли было лучшим решением для поддержки малого автомобильного сегмента. И сейчас нам для начала нужно определить, как ситуация будет развиваться в дальнейшем и насколько актуальной будет оставаться программа выступлений в раллийных гонках. Прямо сейчас именно это является главным приоритетом.

Что касается «Формулы-1», то я не хочу говорить четкое «да». Поскольку тогда вы сразу начнете писать о том, что «Хендэ» собирается в «Формулу-1». Так что я бы хотел вернуться к предыдущему ответу. Мы должны быть уверены, что программа идет на пользу бизнесу. Прямо сейчас бизнесу помогает развиваться раллийная программа. И приоритет в том, чтобы так и оставалось. Если нам понадобится какой-то другой вариант, в дополнение, мы рассмотрим предложение в свое время. Но сейчас это не является приоритетом. Сейчас приоритет – победа «Хендэ» в WRC», – рассказал Абитебуль.

Абитебуль стал руководителем «Хендэ» в WRC