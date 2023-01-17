MotoGP. «Ямаха» показала обновленную ливрею на сезон-2023

Теги Ямаха чемпионат мира MotoGP Фабио Куартараро Франко Морбиделли Авто

«Ямаха» стала первой командой, показавшей обновленную ливрею на сезон-2023.

В прошлом году «Ямахе» и Фабио Куартараро не удалось достичь успеха в защите чемпионского титула – и победу одержал пилот «Дукати» Франческо Баньяя.

В новом сезоне за «Ямаху» продолжат выступать Куартараро и Франко Морбиделли.

При этом в 2023 году у «Ямахи» не будет клиентских команд – поскольку в «РНФ» решили объединить усилия с «Априлией».

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