Джордж Расселл: «Уверен, что «Мерседес» способен побороться за чемпионство в 2023-м»

ожидает, что «Мерседес» сразится за титул «Формулы-1» 2023 года.

Британец рассказал, что на его мнение повлияло изменение расклада сил по ходу сезона-2022: Расселл одержал победу в Бразилии, хотя в начале года «Мерседес» серьезно проигрывал «Феррари» и «Ред Булл».

«Если посмотреть на развитие машины, скорость, с которой мы сокращали отставание, нет причин считать, что нам это не по силам. Если цели по развитию болида будут достигнуты, мы получим машину, с которой сможем сражаться с «Ред Булл».

На старте сезона мы квалифицировались позади « [Ромео]», позади « ». Помню, как в Имоле я финишировал четвертым, однако у меня оказался тот же темп, что и у Ландо [Норриса], а Валттери [Боттас] на «Альфе» меня догонял. Соперники были быстрее, а Льюис [ ] ехал на десятом или девятом месте. Но мы добились огромных успехов.

Мы можем претендовать на победы – это говорит о многом. Так что я верю в команду. Скорость развития дает мне полную уверенность в том, что мы, безусловно, способны побороться за чемпионство», – считает Расселл.

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