Йос Ферстаппен: «Болид не подходил Максу, и после Монако «Ред Булл» пошел в верном направлении, решив его проблему»

рассказал, как его сыну Максу помогло развитие болида « » в 2022-м.

Бывший пилот «Формулы-1» сообщил, что ситуация изменилась после , который выиграл . Макс и его отец вместе с командой работали над тем, чтобы машина лучше подходила чемпиону.

«На мой взгляд, переломный момент, в том числе в выступлениях Макса, случился после Монако. У него были проблемы с машиной, она не подходила ему. После Монако мы очень старались вместе с командой. И, думаю, она пошла в верном направлении и решила его проблему», – заявил Йос в документальном фильме Lion Unleashed 2.

Макс также прокомментировал работу с командой над болидом:

«После Монако мы обсудили, что мне нужно от машины. В начале сезона болид не особо мне подходил, но это случилось в том числе из-за того, что с массой не все было хорошо. Чем больше бы избавлялись от лишнего веса, тем конкурентоспособнее оказывалась машина. И она стала нравиться мне больше и постепенно все лучше подходила моему стилю пилотажа. Это сильно помогло.

Я просто сказал: «Ребята, нужно чуть больше сосредоточиться на том, что нам нужно от болида, избавиться от лишнего веса. Мне необходима сильная передняя ось, надо над этим работать».

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