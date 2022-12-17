Карун Чандок: «Ред Булл» надо постараться заполучить Норриса»

Карун Чандок считает, что « » должен заинтересоваться .

По мнению бывшего пилота «Формулы-1», Ландо стал бы подходящим напарником для . Соглашение Норриса с « » рассчитано до конца 2025 года.

«Полагаю, [«Ред Булл»] надо приложить усилия и постараться заполучить Ландо Норриса», – заявил Чандок, подводя итоги года на Sky Sports.

С Каруном согласился ведущий Саймон Лэзенби:

«В точку. У него контракт с «Маклареном» до конца сезона-2025. Интересно, не считает ли он, что это слишком долго».

Отметим, что «Макларен» на днях потерял руководителя Андреаса Зайдля, который перешел в «Заубер» (ныне «Альфа Ромео», будущая заводская команда «Ауди»), а Норрис и Ферстаппен являются друзьями. Контракт второго пилота «Ред Булл» истекает в конце 2024 года.

Мартин Брандл: «Норрис задумается, почему Зайдль предпочел «Ауди» «Макларену»