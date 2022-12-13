Макс Ферстаппен: «Если мои дети займутся гонками, я буду подходить к этому не так, как мой отец»

рассказал, продолжится ли гоночная династия, когда у него появятся дети.

Пилот полагает, что не станет столь же активно участвовать в их спортивной карьере, как его отец – бывший гонщик «Формулы-1».

«Конечно, я хочу детей. Если они захотят заниматься гонками, это нормально. Я считаю, что буду подходить к этому не так, как мой отец. Но сейчас легко говорить, потому что у меня нет детей. Может, я поменяю мнение, когда придет время. Он делал ради меня все: настраивал моторы, готовил карты. Мне сложно представить себя в такой роли.

Как бы то ни было, я не намерен заставлять своих детей гоняться. Они сами должны этого захотеть. А если собираешься заниматься этим со своим сыном или дочерью, то вряд ли сам продолжишь выступать в «Формуле-1». Надо закладывать основы с четырех лет. И я хочу при этом присутствовать», – сообщил двукратный чемпион мира.

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